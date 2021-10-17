«التأكيد على منع التدخلات الخارجية».. المنقوش تعلن تفاصيل مؤتمر استقرار ليبيا

أعلنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الأحد، تفاصيل مؤتمر استقرار ليبيا الذي سيعقد في طرابلس يوم 21 أكتوبر، بعد تحويل مقر انعقاده من سرت إلى طرابلس.

وقالت المنقوش في بيان مساء اليوم، إن مبادرة استقرار ليبيا تتركز على مسارين الأمني العسكري والاقتصادي، مشيرة إلى أنهم يهدفون منها التأكيد على احترام سيادة ليبيا واستقلالها ومنع التدخلات الخارجية السلبية.

وأضافت المنقوش: "نهدف أيضا من خلال مبادرة استقرار ليبيا أن تكون بلادنا ساحة للمنافسة الاقتصادية".

وأكدت وزيرة الخارجية الليبية أن المبادرة تسعى لتعزيز وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية، كما أنها تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات ودعم مسار العملية السياسية.

وشددت نجلاء المنقوش على أن سياسة التهميش والمركزية تركة ثقيلة ويجب على الحكومة الالتزام بمعالجتها والتخلص منها، مشيرة إلى أن التهميش والمركزية لا تعالج بالفتن وإطلاق شعارات رنانة.

المنقوش تبحث المبادرة مع كوبيش

وقد بحثت وزيرة الخارجية الليبية، في وقت سابق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا يان كوبيش مستجدات الأوضاع في ليبيا، والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة، وصولًا للاستحقاق الانتخابي القادم.

واستعرض الجانبان- خلال لقائهما الشهر الماضي بمقر وزارة الخارجية الليبية، حسب بيان للخارجية الليبية أوردته وكالة الأنباء الليبية- مخرجات الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا، والذي احتضنته الجزائر مؤخرًا، حيث أبدى المبعوث الأممي كوبيش ترحيبه بالبيان الصادر في ختام هذا الاجتماع، ودعمه لما ورد في بيانه الختامي.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة النتائج المشجعة، التي حققتها اجتماعات 5 + 5 في ظل الوقف الكامل لإطلاق النار، وإعادة افتتاح الطريق الساحلي الرابط بين المنطقتين الشرقية والغربية، والتقدم في مسألة تبادل المحتجزين.

كما تطرق اللقاء إلى مبادرة استقرار ليبيا، وسعي ليبيا لتنظيم ورئاسة مؤتمر دولي، في أكتوبر، كأول مبادرة ليبية خالصة تهدف إلى وضع الآليات العملية الخاصة بتنفيذ مخرجات مؤتمري برلين (1) و (2) وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابي القادم، والمقرر نهاية ديسمبر 2021.