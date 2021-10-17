الأحد 17 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«العجمى التعليمية» تعليقا على اغتصاب عامل لطالبة: «محاولة تحرش فاشلة»

اغتصاب
اغتصاب

نفت إدارة العجمي التعليمية في الإسكندرية، ما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي، حول واقعة اغتصاب طالبة من قبل عامل بالمدرسة.

وأوضحت إدارة العجمي التعليمية في بيان لها، منذ قليل، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ما تم تداوله حول واقعة اغتصاب طالبة بمدرسة زيد بن حارثة- الفترة المسائية- ليس بصحيح، مؤكدة: “محاولة تحرش فاشلة”.

وأضاف البيان أنه فور علم الإدارة بالواقعة، تم إبلاغ الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وبعرضه على النيابة العامة، أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق لحين تقديمه للمحاكمة.

فيما أكدت أنها لن تتهاون مع أى مخطئ، والثقة في القضاء المصري العادل.

وكان قسم شرطة الدخيلة قد تلقى بلاغًا من مدير مدرسة زيد بن حارثة الابتدائية، بنطاق إدارة العجمي التعليمية، بوجود واقعة اعتداء عامل على طالبة داخل المدرسة، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص اتهام طالبة بالصف السادس الابتدائي، تبلغ من العمر 11 عاما، المدعو "عماد.خ.م."، 59 عاما، عامل بالمدرسة بالاعتداء عليها وملامسة جسدها، حيث استدرج العامل الطالبة إلى حجرة كانتين المدرسة وحاول تجريدها من ملابسها وملامسة أجزاء من جسدها واحتضانها، بحسب أقوال الطفلة بمحضر الشرطة.

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IMG_٢٠٢١١٠١٧_٢٢١٦٤٨
إدارة العجمي التعليمية اغتصاب محاولة تحرش محاوله تحرش فاشلة النيابة العامة بهتك عرض تلميذة

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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«العجمى التعليمية» تعليقا على اغتصاب عامل لطالبة: «محاولة تحرش فاشلة»

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