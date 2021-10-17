هبة المهدي تستعد لإطلاق الموسم الثالث من ‎برنامج «إنتي وبس»

تستعد الإعلامية هبة المهدي لإطلاق الموسم الثالث من برنامجها التلفزيوني "إنتي وبس"، على شاشة قناة المحور والذي ستبدأ أولى حلقاته خلال الأيام القليلة المقبلة ويتناول كل ما هو جديد للمرأة من فاشون وتجميل.

وكشفت شبكة "المحور" عن مواعيد عرض ‎برنامج "إنتي وبس"، حيث يذاع يوم الخميس من كل أسبوع على شاشة القناة في تمام الساعة الرابعة مساءاً بتوقيت القاهرة.

وتقوم فكرة برنامج إنتي وبس على كل ما يخص المرأة والبنات من تغذية، وفاشون وأزياء، وجميع ما يخص عالم الموضة والتجميل.

يضم الموسم الثالث على قناة المحور من برنامج "إنتي وبس"، الكثير من المتخصصين فى كل ما يخص مجال المرأة، وخبراء فى التغذية والمكياج والفاشون والأزياء، والرد على جميع ما يتعلق بهذا المجالات، وكشف جميع أسرار البنات.