الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هبة المهدي تستعد لإطلاق الموسم الثالث من ‎برنامج «إنتي وبس»

هبة المهدي
هبة المهدي

تستعد الإعلامية هبة المهدي لإطلاق الموسم الثالث من برنامجها التلفزيوني "إنتي وبس"، على شاشة قناة المحور والذي ستبدأ أولى حلقاته خلال الأيام القليلة المقبلة ويتناول كل ما هو جديد للمرأة من فاشون وتجميل.

وكشفت شبكة "المحور" عن مواعيد عرض ‎برنامج "إنتي وبس"، حيث يذاع يوم الخميس من كل أسبوع على شاشة القناة في تمام الساعة الرابعة مساءاً بتوقيت القاهرة.

وتقوم فكرة برنامج إنتي وبس على كل ما يخص المرأة والبنات من تغذية، وفاشون وأزياء، وجميع ما يخص عالم الموضة والتجميل.

يضم الموسم الثالث على قناة المحور من برنامج "إنتي وبس"، الكثير من المتخصصين فى كل ما يخص مجال المرأة، وخبراء فى التغذية والمكياج والفاشون والأزياء، والرد على جميع ما يتعلق بهذا المجالات، وكشف جميع أسرار البنات.

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الموسم الثالث يوم الخميس المتخصصين قناة المحور متخصصين مواعيد عرض عالم الموضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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