الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«القومى للسينما» ينتهى من تصوير فيلم «مش بالورقة والقلم»

المركز القومي للسينما
المركز القومي للسينما

انتهى المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست زينب عزيز من تصوير الفيلم الروائي القصير"مش بالورقة والقلم" للمخرج أحمد محمد عبده.

وصرح السيناريست مجدي الشحري، مدير عام الإنتاج بأن الفيلم تم تصويره داخل مستشفى بهية لسرطان الثدي لأول مرة في السينما والدراما المصرية.

وقال أحمد محمد عبده إن الفيلم تدور أحداثه في إطار درامي رومانسي، حيث يتناول معاناة أصحاب البطولات من محاربات السرطان، وكذلك دور المجتمع والدولة في التصدي لهذا المرض، وذلك من خلال المزج بين ابطال الفيلم رنا خطاب والاء علي وبريهان انور وحالات حقيقة من محاربات السرطان داخل المستشفي.

وترصد أغنية الفيلم للمطرب يحيي نديم بعنوان «ارسم صورة جميلة لبكره» عددا من اللقطات الوثائقية حول مبادرة صحة المرأة المصرية التي أطلقها الرئيس السيسي، كما ترصد حالة محاربات مرض السرطان واهتمام الدولة المصرية بالنظام الصحي الحديث.

مرض السرطان صحة المرأة محمد عبده الجمهورية المرأة المصريه المركز القومي للسينما بالورقة والقلم النظام الصحي مستشفى بهية

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