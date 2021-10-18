حبس متحرش محطة مترو السادات 3 سنوات و6 أشهر (إنفوجراف)

قضت محكمة قصر النيل الجزئية بجلسة اليوم الأحد في واقعة التعرض لأنثى وإتيان فعل فاضح علني بمحطة مترو السادات - المحالة إليها بتاريخ اليوم - بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن الاتهام الأول وستة أشهر مع الشغل عن الاتهام الثاني وألزمت المتهم المصاريف الجنائية.

وبهذه المناسبة، أهابت النيابة العامة بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم وغيرها فور وقوعها، لاسيما وقد أتاحت النيابة العامة منافذ متعددة للإبلاغ ومنها منفذ رقمي عبر منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام بموقعها الرسمي على شبكة المعلومات الدولية.

وأكدت النيابة العامة تصديها بحزم جنبًا إلى جنب قضاء مصر الشامخ لكل الظواهر الإجرامية المستغربة على قيم ومبادئ هذا المجتمع تحقيقًا للعدالة الناجزة، معتزة بانتمائها لقضاء مصر العادل الناجز الذي لا يخشى رجاله في الله لومة لائم، حفظ الله الوطن وقضاءه.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة متهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لتعرضه لأنثى بعربة مترو الأنفاق بمحطة السادات بإتيانه قبلها أمورًا وإيحاءات جنسية بالفعل والإشارة، وتكراره ذلك بملاحقتها وتتبعها، وارتكابه على هذا النحو فعلًا فاضحًا مخلًّا بالحياء علنًا، وذلك بعد خمسة أيام من يوم حدوث الواقعة.

وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم من شهادة المجني عليها ومما ثبت من مشاهدة مقطع صورته المذكورة للمتهم خلال ارتكابه الواقعة، وما قرره الأخير في التحقيقات من صحة ظهوره بالمقطع، وما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة بمحطة المترو الثابت منها ملاحقة المتهم المجني عليها، وكذا ما ثبت بتحريات الشرطة.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت في الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للمتهم خلال استقلاله إحدى عربات المترو وهو يأتي أفعالًا وإشاراتٍ تحمل إيحاءات جنسية قِبَل فتاة صورته خلال ذلك وشكته عبر حسابها بأحد تلك المواقع، موضحة أنه تتبعها عقب ترجلها من عربة المترو، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وثبت من مشاهدة النيابة العامة المقطع المتداول إتيان الجاني أفعالًا ذات إيحاءات جنسية قبل من يصوره، فاستدعت الفتاة المجني عليها واستمعت لأقوالها في التحقيقات، فشهدت بملاحظتها صباح يوم الواقعة إمعان الجاني النظر في جسدها حال استقلالهما عربة المترو الفارغة نسبيًا في ذلك التوقيت، وأتى الأفعال الجنسية الثابتة بالمقطع المتداول، قاصدًا بذلك التعرض لها، فصورته خلال ذلك، ثم ترجلت من العربة بمحطة مترو السادات ففوجئت بملاحقته إياها وتتبعه لها حتى خرجت من المحطة.

وشاهدت النيابة العامة آلات المراقبة بمحطة مترو السادات، فأبصرت الجاني مُتتبعًا المجني عليها عقب ترجلهما من عربة المترو حتى خروجها من المحطة.