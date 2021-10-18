تطعيم 100 مليون.. خطة الدولة لمواجهة جائحة كورونا

تسعى الدولة إلى تنفيذ مخطط تطعيم جميع الفئات من المواطنين، وتوسعت وزارة الصحة والسكان في زيادة عدد مراكز التطعيم الخاصة بلقاح فيروس كورونا في إطار حملة «معًا نطمئن».

وفي السياق، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن هناك متابعة دقيقة للوضع الوبائي لكورونا في مصر.

أما عن حجم الإصابات، كشف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية أن هناك زيادة بالعشرات يوميًا في أعداد الإصابات، وهذا الأمر يسمى "الضلع التصاعدي للموجة الرابعة".

وتنفيذًا لخطة التوسع في تطعيم المواطنين، زاد عدد مراكز تلقي اللقاحات في البلاد إلى قرابة 2002 مركز، في إطار خطة الدولة لزيادة أعداد المطعمين خلال الفترة المقبلة والوصول إلى نسبة تطعيم 40% من السكان.

وجاءت الخطة لتشمل زيادة أعداد مراكز تلقي اللقاح من نحو 600 إلى حوالي 2002 مركز، بحسب وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور مجدي بدران استشاري الحساسية والمناعة، أن توسع الدولة في عدد مراكز تطعيم كورونا ساهم في الحد من انتشار الإصابات بين المواطنين، لاسيما الذين حصلوا على جرعة لقاح كورونا.

وكشف استشاري الحساسية والمناعة، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا يقلل من احتمالية تطور الحالة المصابة بالفيروس، فضلًا عن تقليل احتمالية دخول المستشفى أو الوفاة.

وحث على أهمية الحصول على لقاح كورونا، مرجعًا إلى أن الأبحاث العلمية والتجارب أثبتت فعالية أنواع اللقاحات الموجودة في مصر.

ومع بدء العام الدراسي الجديد أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استقبال طلبة الجامعات والمعاهد العليا للتطعيم بلقاحات فيروس كورونا، في 1100 مركز بجميع أنحاء الجمهورية.

ويشمل 1100 مركز للتطعيم على مستوى الجمهورية، 830 مركزا للتطعيم، بالإضافة إلى 270 مركز شباب تم تخصيصهم لتلقي اللقاح على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع المحافظين ووزارة الشباب والرياضة.

أما عن مواعيد العمل داخل مراكز التطعيم خلال فصل الشتاء، وتسهيلًا على المواطنين لتعرف على نظام العمل داخل مراكز التطعيم المختلفة خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن تبدأ مواعيد العمل في فصل الشتاء خلال المواعيد التالية من الساعة الـ9 صباحًا إلى الساعة الـ9 مساءً.

ووصل إجمالي الجرعات المقدمة للمواطنين بلغ 23 مليونا و376 ألفا و990 جرعة، توزعت كالآتي 15 مليونا و132 ألفا و679 للجرعة الأولى، و8 ملايين و244 ألفا و311 للجرعة الثانية. ووصل عدد من تلقوا التطعيم من الجهاز الإداري للدولة اعتبارا من 22 أغسطس الماضي، حتى الآن، بلغ نحو 3.3 مليون شخص.