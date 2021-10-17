الأحد 17 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ولي العهد السعودي يعلن إطلاق مكاتب استراتيجية لتطوير 3 مناطق

محمد بن سلمان بن
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إطلاق مكاتب استراتيجية لتطوير مناطق الباحة، والجوف، وجازان التي تقع جنوب غرب المملكة التي ستكون نواه لتأسيس هيئات تطوير مستقبلاً.

ويهدف ذلك إلى تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة من المناطق الثلاث، إضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية لتكون مناطق جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد ولي العهد مساء اليوم الأحد، أن العمل قائمٌ على تأسيس مكاتب استراتيجية في المناطق التي لا يوجد بها هيئات تطوير أو مكاتب استراتيجية، بهدف تطوير مناطق المملكة كافة بلا استثناء، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وستهدف هذه المكاتب الاستراتيجية إلى الاهتمام بكل مكونات التنمية في تلك المناطق، بحيث تركز على استثمار المقومات التنموية التي تزخر بها كل منطقة لتحقيق أعلى استفادة منها وتحويلها إلى عناصر داعمة للاقتصاد، بالإضافة إلى قيام المكاتب الاستراتيجية في المناطق الثلاث بأعمال التطوير والتنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية كافة، للعمل على تحفيز وإشراك القطاع الخاص في تنمية المكونات المكانية بها.

ويأتي إطلاق المكاتب الاستراتيجية لتطوير المناطق الثلاث، في إطار رؤية ولي العهد لإحداث تنمية شاملة ومستدامة في جميع مناطق المملكة من خلال تعظيم الاستفادة من الميزات النسبية لكل منطقة، والتوسع في توفير الفرص الوظيفية لأبناء جميع مناطق المملكة، إضافة إلى رفع جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية والبنى التحتية في جميع مناطق ومدن المملكة.

وتبرز أهمية منطقة الباحة بكونها من أهم المناطق السياحة في المملكة، فيما تعد الجوف من أخصب المناطق الزراعية في المملكة، ويقع فيها مركز بسيطا الذي يعد "سلة غذاء المملكة"، وتزخر منطقة جازان بالكثير من الميزات الاقتصادية في القطاع اللوجستي، والزراعي، والتراثي، وتضم ميناء جازان الذي يعد ثالث موانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر من حيث السعة.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الباحة الجوف جازان

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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