الحكومة اليمنية تقر إيقاف تحويل الأموال داخلياً وإجراءات لمنع تهريب الدولار

قررت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الأحد، إيقاف عمليات التحويلات عبر الشبكات المالية الداخلية مؤقتاً، كما أقرت حزمة من الإجراءات الاقتصادية العاجلة لوقف التدهور الحاد والمستمر لقيمة العملة الوطنية، أمام العملات الأجنبية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية إن اجتماعا مشتركا للحكومة والبنك المركزي اليمني برئاسة رئيس الحكومة معين عبد الملك بمدينة عدن، أكد على دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بإيقاف تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لعدد من الشركات ومنشآت صرافة غير ملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة.

وشدد الاجتماع على أهمية اتخاذ كل الإجراءات الهادفة لمنع الاختلالات والمضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.

كما أكد أهمية المتابعة الميدانية من البنك المركزي للتنفيذ وتقييم الوضع بشكل مستمر، والعمل على التطبيق الصارم لقانون شركات الصرافة، وما يتضمنه من إجراءات الفحص والتدقيق في العمليات المالية أولا بأول.