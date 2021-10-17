الإثنين 18 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

ميعاد رمضان 2022.. موعد إجازة العيد الصغير والشهر الكريم السنوات القادمة

رمضان 2022
رمضان 2022

ميعاد رمضان 2022 لا يزال البحث قائم عليها نظرا لترتيبات المصريين المسبقة، ما يساهم في تنظيم جميع متطلبات الشهر الكريم.

ميعاد رمضان 2022

تبدأ دار الإفتاء في جمهورية مصر العربية استطلاع هلال رمضان، يوم الجمعة 1-4-2022، على أن يكون أولى ساعات شهر رمضان الكريم، إما يوم السبت، الموافق 2 أبريل 2022 في حالة كون شهر شعبان 29 يوما فقط، أو يوم الأحد 3 أبريل 2022، في حالة اكتمال أيام الشهر العربي «شعبان».

يأتي ذلك وفقا للحسابات الفلكية المبدئية التي قام بها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حيث تعمل اللجنة الشرعية للاستطلاع الذي ينتظره سنويا الكبار والصغار حول دول العالم لاستطلاع هلال الشهور العربية، على التأكد من تلك التوقعات من خلال الاستطلاع الشرعي للهلال من خلال أكثر من حوالي سبعة مراصد في النواحي المصرية.

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ميعاد إجازة عيد الفطر المبارك 2022

ينتظر المسلمون حول دول العالم إجازة «عيد الفطر»، حيث تكون في الفترة من «3-5» مايو 2022، حيث يأتي ذلك وفقا للحسابات المبدئية.

ميعاد بداية شهر رمضان في السنوات القادمة
 

  • ميعاد رمضان 2022

يشهد المسلمون أولى أيام الشهر يوم السبت 2 إبريل 2022

  • موعد شهر رمضان 2023

يحتفل المسلمون أولى أيام الشهر يوم الخميس 23 مارس 2023

  • موعد شهر رمضان 2024

يشهد المسلمون أولى أيام الشهر يوم الإثنين 11 مارس 2024

  • موعد شهر رمضان 2025

يحتفل المسلمون أولى أيام الشهر يوم السبت 1 مارس 2025

  • موعد شهر رمضان 2026

يشهد المسلمون أولى أيام الشهر يوم الاربعاء 18 فبراير 2026

  • موعد شهر رمضان 2027

يحتفل المسلمون أولى أيام الشهر يوم الإثنين 8 فبراير 2027

  • موعد شهر رمضان 2028

يشهد المسلمون أولى أيام الشهر يوم الجمعة 28 يناير 2028

  • موعد شهر رمضان 2029

يبدأ المسلمون أولى أيام الشهر يوم الثلاثاء 16 يناير 2029 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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