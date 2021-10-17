ميعاد رمضان 2022.. موعد إجازة العيد الصغير والشهر الكريم السنوات القادمة
ميعاد رمضان 2022 لا يزال البحث قائم عليها نظرا لترتيبات المصريين المسبقة، ما يساهم في تنظيم جميع متطلبات الشهر الكريم.
ميعاد رمضان 2022
تبدأ دار الإفتاء في جمهورية مصر العربية استطلاع هلال رمضان، يوم الجمعة 1-4-2022، على أن يكون أولى ساعات شهر رمضان الكريم، إما يوم السبت، الموافق 2 أبريل 2022 في حالة كون شهر شعبان 29 يوما فقط، أو يوم الأحد 3 أبريل 2022، في حالة اكتمال أيام الشهر العربي «شعبان».
يأتي ذلك وفقا للحسابات الفلكية المبدئية التي قام بها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حيث تعمل اللجنة الشرعية للاستطلاع الذي ينتظره سنويا الكبار والصغار حول دول العالم لاستطلاع هلال الشهور العربية، على التأكد من تلك التوقعات من خلال الاستطلاع الشرعي للهلال من خلال أكثر من حوالي سبعة مراصد في النواحي المصرية.
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ميعاد إجازة عيد الفطر المبارك 2022
ينتظر المسلمون حول دول العالم إجازة «عيد الفطر»، حيث تكون في الفترة من «3-5» مايو 2022، حيث يأتي ذلك وفقا للحسابات المبدئية.
ميعاد بداية شهر رمضان في السنوات القادمة
- ميعاد رمضان 2022
يشهد المسلمون أولى أيام الشهر يوم السبت 2 إبريل 2022
- موعد شهر رمضان 2023
يحتفل المسلمون أولى أيام الشهر يوم الخميس 23 مارس 2023
- موعد شهر رمضان 2024
يشهد المسلمون أولى أيام الشهر يوم الإثنين 11 مارس 2024
- موعد شهر رمضان 2025
يحتفل المسلمون أولى أيام الشهر يوم السبت 1 مارس 2025
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يشهد المسلمون أولى أيام الشهر يوم الاربعاء 18 فبراير 2026
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يحتفل المسلمون أولى أيام الشهر يوم الإثنين 8 فبراير 2027
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يشهد المسلمون أولى أيام الشهر يوم الجمعة 28 يناير 2028
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يبدأ المسلمون أولى أيام الشهر يوم الثلاثاء 16 يناير 2029