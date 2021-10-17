ميعاد رمضان 2022.. موعد إجازة العيد الصغير والشهر الكريم السنوات القادمة

ميعاد رمضان 2022 لا يزال البحث قائم عليها نظرا لترتيبات المصريين المسبقة، ما يساهم في تنظيم جميع متطلبات الشهر الكريم.

ميعاد رمضان 2022

تبدأ دار الإفتاء في جمهورية مصر العربية استطلاع هلال رمضان، يوم الجمعة 1-4-2022، على أن يكون أولى ساعات شهر رمضان الكريم، إما يوم السبت، الموافق 2 أبريل 2022 في حالة كون شهر شعبان 29 يوما فقط، أو يوم الأحد 3 أبريل 2022، في حالة اكتمال أيام الشهر العربي «شعبان».

يأتي ذلك وفقا للحسابات الفلكية المبدئية التي قام بها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حيث تعمل اللجنة الشرعية للاستطلاع الذي ينتظره سنويا الكبار والصغار حول دول العالم لاستطلاع هلال الشهور العربية، على التأكد من تلك التوقعات من خلال الاستطلاع الشرعي للهلال من خلال أكثر من حوالي سبعة مراصد في النواحي المصرية.

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