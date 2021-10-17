احتوت على خطأ كبير.. الباز يعلق على كلمة شيخ الأزهر فى احتفالية المولد النبوى

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن كلمة فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في احتفالية المولد النبوي، احتوت على خطأ كبير يجب تصحيحه.

وأضاف الباز، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن ما قاله شيخ الأزهر أحمد الطيب من أن جورج برنارد شو المؤلف الأيرلندي الشهير كتب أنه يعتقد أن رجلًا كمحمد لو تسلم زمام الحكم المطلق في العالم لتم له النجاح وقاد العالم إلى الخير، وأن النبي محمد لو كان حاكمًا للعالم لاستطاع حل مشاكله وهو يحتسي كوبًا من القهوة، غير صحيح.

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