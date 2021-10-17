الإثنين 18 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

وزير الاتصالات يبحث مع أمازون و «تك ماهندرا» سبل التعاون في التحول الرقمي (صور)

وزير الاتصالات يبحث
وزير الاتصالات يبحث مع أمازون

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع رام راماشاندران، نائب أول الرئيس ورئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة "تك ماهندرا" Tech Mahindra العالمية التى تعد من أفضل 15 مزودًا لخدمات تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.

جاء ذلك فى إطار زيارة الدكتور عمرو طلعت لدبى على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة فى فعاليات الدورة الـ41 لمعرض ومؤتمر "جيتكس جلوبال"، ومعرض "إكسبو دبى 2020".

وزير الاتصالات يبحث مع أمازون

تناول اللقاء سبل التعاون مع الشركة فى المساهمة فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمى فى مصر، إضافة الى بحث إمكانية إنشاء مركز خدمات للشركة فى مصر لخدمة عملائها فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى مختلف الأسواق التى تعمل بها حول العالم.

وزير الاتصالات يبحث مع أمازون

وخلال اللقاء أوضح الدكتور عمرو طلعت أن مصر تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات لتحقيق التحول الى مجتمع رقمى متكامل فى إطار رؤيتها لبناء مصر الرقمية؛ حيث تتضمن هذه المشروعات العديد من الفرص لإقامة شراكات عالمية لتحقيق التحول الرقمى.

وزير الاتصالات يبحث مع أمازون

كما أكد الوزير أن هناك اهتمام كبير من الدولة بصناعة التعهيد فى ظل توافر كافة مقومات نجاح هذه الصناعة فى مصر؛ حيث تحظى مصر بريادة اقليمية ومكانة متميزة على الخريطة العالمية لهذه الصناعة، كما تعد من أفضل المقاصد الجاذبة للشركات العالمية لتوسيع نطاق أعمالها وإنشاء مراكزها المتخصصة بها؛ موضحا جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية للشباب والتطوير المستمر للمهارات المطلوبة لصناعة التعهيد، إضافة إلى تنمية قدرات الشباب وتزويدهم بالخبرات اللازمة لتمكينهم فى سوق العمل الحر العالمى. 

وزير الاتصالات يبحث مع أمازون
وزير الاتصالات يبحث مع أمازون
وزير الاتصالات يبحث مع أمازون
وزير الاتصالات يبحث مع أمازون
وزير الاتصالات يبحث مع أمازون
وزير الاتصالات يبحث مع أمازون
وزير الاتصالات يبحث مع أمازون
وزير الاتصالات يبحث مع أمازون
وزير الاتصالات يبحث مع أمازون
وزير الاتصالات يبحث مع أمازون
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رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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