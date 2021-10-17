الأحد 17 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الجيزة.. غلق كلى لشارع البحر الأعظم 6 أيام

غلق كلي لشارع البحر
غلق كلي لشارع البحر الأعظم

أعلنت محافظة الجيزة، مساء اليوم، عن القيام بأعمال تركيب “الكمر المعدني” الخاص بمنزل البحر الأعظم المستحدث القادم من الطريق الدائري من مناطق المعادي، والمؤدى الى شارع البحر الأعظم في اتجاه ميدان المنيب، وذلك ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى والتي تشرف على تنفيذه الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري .

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لشارع البحر الأعظم في الاتجاه القادم من ميدان المنيب أتجاه نفق عباس تحديداً عند تقاطع شارع البحر الاعظم مع منزل الطريق الدائري الحالي القادم من المعادي اتجاه شارع البحر الأعظم، وذلك لمدة (٦) أيام أبتداء من السـ١٢ـاعة صباح يوم الاثنين الموافـق  ١٨ /١٠/٢٠٢١  حتـى السـاعة ٥ صـبـاح يـوم الاحـد الموافـق  ٢٤ / ١٠/ ٢٠٢١ علي أن تكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعة .

ونوهت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتجهيز التحويلة المرورية الآتية للتسهيل علي المواطنين.

أولا:- حركة المركبات بشارع البحر الأعظم القادمة من ميدان المنيب وترغب بالسير إتجاه نفق عباس ستقوم بالسير يسارا عن طريق المسافة البينية الكائنة بين الأعمدة الخرسانية الخاصة بالمنزل المستحدث والتي يبلغ طولها ما يقرب من (۳۰) مترا.
ثانياً: السير في الإتجاه الآخر (الإتجاه القادم من نفق عباس اتجاه ميدان المنيب) لمسافة مايقرب من (۷۰) مترا بعد تحويله الى اتجاهين عن طريق فصل اتجاهات حركة السير بفواصل خرسانية مؤقتة، لضمان عدم التداخل والتعارض في اتجاهات حركة المركبات.

٢- العودة مرة أخرى لشارع البحر الأعظم في الإتجاه الاصلي (المؤدي الى نفق عباس) بعد تجاوز منطقة الأعمال عن طريق إستحداث فتحة لخروج المركبات بشارع البحر الاعظم.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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