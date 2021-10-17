وزير الاتصالات يشهد توقيع اتفاقية التعاون بين المصرية للاتصالات ونوكيا

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة نوكيا العالمية بهدف بناء أول بنية تحتية فى مصر حصريًا لتقديم خدمات إنترنت الأشياء عبر شبكة (WING) العالمية التابعة لنوكيا.

جاء ذلك فى إطار زيارة الدكتورعمرو طلعت لدبى على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة فى فعاليات الدورة الـ41 لمعرض ومؤتمر "جيتكس جلوبال"، ومعرض "إكسبو دبى 2020".

ووقع الاتفاقية المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، وهنريك فال رئيس الخدمات السحابية والشبكات فى الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة نوكيا.

الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات

وتتيح شبكة WING للمصرية للاتصالات تقديم خدمات إنترنت الأشياء للشركات على نطاق عالمي، بما يمكنها من الاستفادة من سوق إنترنت الأشياء المتنامى بسرعة وفعالية اعتمادا على نموذج نوكيا (WING) متعدد الخدمات، والذى يشمل البنية التحتية العالمية لإنترنت الأشياء، ونموذج أعمال (الدفع أولا بأول – Pay As You Grow)، كما تمكن (WING) الشركة المصرية للاتصالات من توفير خدمة إنترنت الأشياء العالمية بأسعار محلية منخفضة مقارنة بأسعار التجوال الأكثر تكلفة.

الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات

تشمل الاتفاقية كذلك التعاون فى إطلاق مبادرات تسويفية مشتركة، وتعجيل تطوير مشروعات إنترنت الأشياء فى البلاد، الأمر الذى سيساهم فى ميكنة المشروعات ويساعد الشركات على خفض نفقاتها التشغيلية وتعزيز الإنتاجية، وتقديم خدمات جديدة إلى الأسواق بشكل أسرع.

حضر فعاليات التوقيع شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، والمهندس عمرو الليثى نائب أول رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وعدد من قيادات شركة نوكيا العالمية.