الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

إيقاعات شرقية وورش فنية في المركز الثقافي بطنطا (صور)

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، استكملت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، أنشتطها الفنية والثقافية بالمركز الثقافى بطنطا.

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صورة من الفعالية

نظم المركز حفل فنى لفرقة الأنفوشى للايقاعات الشرقية تدريب الفنان عزت بسيونى، والتى قدمت ايقاع فردي لمدرب الفرقة، ثم تسابق باقى أعضائها في تقديم فقرات إيقاعية منفصلة، تلاها فقرة إيقاع جماعى متناغم وتخللها مجموعة من الصولوهات، وفقرات غنائية متنوعة منها "دا احنا حبينا، إسكندراني يامدلع، ان راح منك ياعين،  شمندورة "، وسط إقبال وتفاعل من جمهور الحاضرين.

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صورة من الفعالية

والأنفوشى من الفرق النوعية المميزة بقصور الثقافة، وتتكون من عدد من الفنانين والمواهب مختلفى الأعمار، كما استكمل مركز تنمية المواهب بالمركز تدريب الأطفال والشباب على فنون الرسم تدريب الفنانة مريم منير، وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع.

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صورة من الفعالية
المركز الثقافي بطنطا إيناس عبد الدايم طنطا ورش فنية ايقاعات شرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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