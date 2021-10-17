إطلالة محتشمة لدارين حداد في مهرجان الجونة السينمائي

لفتت النجمة التونسية دارين حداد، الأحد، النظر خلال حضورها على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة في دورته الخامسة.

وأطلت دارين حداد بفستان أبيض طويل ومحتشم، على عكس إطلالتها التي عودت الجمهور عليها منذ بدء المهرجان، ونسقت مع الإطلالة حذاء أبيض، إضافة إلى عدد من الإكسسوارات التي ساهمت في إبراز الإطلالة.

إطلالة جريئة لدارين في اليوم الثالث من مهرجان الجونة

خطفت النجمة التونسية دارين حداد الأنظار على السجادة الحمراء في اليوم الثالث من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وأطلت دارين بفستان طويل باللون الفضي ذي أكمام طويلة، حيث نسقت مع الإطلالة حقيبة وحذاء من نفس اللون تتماشي مع الإطلالة التي وصفها البعض بالجذابة.

كما نسقت دارين حداد خصلات شعرها منسدلًا على ظهرها واكتافها، وأبرزت إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، بوضع الآي لاينر والكحل الأسود والماسكرا، والآي شادو بالألوان الترابية مع أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي 2021

يضم جدول عروض اليوم 4 أيام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى 14 فيلمًا في مختلف المسابقات، حيث يعرض في قاعة أوديماكس فيلم "مورينا" إنتاج كرواتيا، البرازيل، الولايات المتحدة الأمريكية، سلوفينيا، والمشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، الساعة 3.30 مساء، وبعده يعرض برنامج الأفلام القصيرة الساعة 6:15 مساءً.

فيما يعرض اليوم 4 أفلام في قاعة "سى سينما 1"، هي فيلم "كباتن الزعترى" للمخرج على العربى وإنتاج مصر المشارك فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة الساعة 12.15 مساءً، وفيلم "عالم آخر" إنتاج فرنسا والمشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الساعة 3.30 مساءً، وفيلم "هروب الرقيب فولكونوجوف" إنتاج روسيا، إستونيا، فرنسا والمشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الساعة 6.30، وفيلم "مقصورة رقم 6" إنتاج فنلندا، ألمانيا، إستونيا، روسيا والمشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الساعة 9:45 مساءً.