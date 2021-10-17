الأحد 17 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث مع وفد أوروبي حماية الحدود

موسى الكوني
موسى الكوني

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، اليوم الأحد، مع وفد أوروبي قضية مشروع الشراكة المتعلق بحماية الحدود، وإنجاز مشاريع تنموية في مناطق الجنوب الليبي، تهدف لمعالجة إشكالية الهجرة غير الشرعية، وإعداد الكفاءات الأمنية القادرة على التعامل مع هذا الملف، تشمل برامج لتدريب حرس الحدود، وإعداد فرق أمنية نموذجية تتمتع بخبرة التعامل الإنساني والأمني.

جاء ذلك في بيان لإدارة التواصل والإعلام بالمجلس الرئاسي الليبي. 

وأوضح نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، أن نقل المواجهة إلى الجنوب سيحد من مرور المهاجرين، وسيزيد من مواجهة المهربين، وتجار البشر، والعصابات الإجرامية العابرة للحدود، من خلال العمل الأمني المشترك مع دول الجوار، ومساعدة ليبيا على تأمين حدودها، وإعداد الفرق الأمنية الصحراوية القادرة على العمل في مناخات الصحراء.

ونوه نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، إلى أهمية التعاون الدولي المشترك في هذا الشأن.

وأضاف نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي: "لا يجب أن تتحمل ليبيا أعباء هذا الملف بمفردها، باعتبارها دولة عبور وليس المقصد، بحسب البيان.

وتابع موسى الكوني أنه يجب العمل على دعم حرس الحدود، ومنحه الإمكانيات اللوجستية التي تمكنه من مكافحة الهجرة، وخلق تنمية مكانية طويلة المدى في مناطق الجنوب، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حكومة الوحدة الوطنية.

يشير نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، إلى أن السواحل الليبية يستخدمها المهاجرون الراغبون في التوجه إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.

وفي سياق آخر، قال النائب بالبرلمان الليبى، سعيد أمغيب، إن قانون الانتخابات الجديد يضمن أن يكون الشعب الليبى هو صاحب القرار.

وأضاف "النائب بالبرلمان الليبى سعيد أمغيب": سنجرى الانتخابات رغمًا عن الميليشيات المسلحة ومن يقف وراءها. 

المجلس الرئاسى الليبى موسى الكوني حماية الحدود الهجرة غير الشرعية المهاجرين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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