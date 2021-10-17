بابا الفاتيكان يندد بالهجمات الإرهابية الأخيرة في أفغانستان والنرويج وإنجلترا

ندد بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، اليوم الأحد، بالهجمات الأخيرة التي وقعت في النرويج وأفغانستان وإنجلترا.



وقال البابا فرانسيس -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية- إنه خلال الأسبوع الماضي تم تنفيذ عدة هجمات، على سبيل المثال في النرويج وأفغانستان وإنجلترا، أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.



وأعرب البابا فرانسيس عن تعازيه لعائلات الضحايا، مضيفا: "أسألكم من فضلكم أن تتركوا درب العنف الذي هو خاسر على الدوام، وهو هزيمة للجميع".