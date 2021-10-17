انطلاق احتفالات «العالمي للصوفية» بذكرى المولد النبوي الشريف

انطلقت منذ قليل، احتفالات الاتحاد العالمي للطرق الصوفية بالمولد النبوي الشريف، بحضور الدكتور علاء أبوالعزائم شيخ الطريقة العزمية، رئيس الاتحاد العالمى للصوفية، والمستشار أمير رمزي والمستشار عصام سلمان والدكتور عمر البسطويسي سكرتير الاتحاد، والدكتور عبدالحليم العزمي أمين الاتحاد، وعدد من الشخصيات الدينية والصوفية والسياسية.

وبدأت الاحتفالات بتلاوة قرآنية مباركة تلاها الشيخ محمد حسنين الشيمي، ثم الفقرة الانشادية قدمتها المجموعة الإنشادية للطريقة العزمية ثم تلاها كلمة الشيخ علاء أبوالعزائم الذي أكد أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف سنة نبوية مباركة يحتفل بها المسلمون في جميع مشارق الأرض ومغاربها، ولذلك تنظم الطريقة العزمية والإتحاد العالمي للتصوف هذه الاحتفالية كل عام فرحًا وبهجة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.

ورحب "أبوالعزائم" بالحضور، قائلًا إن مولد النبي صلى الله عليه وسلم هو الفرحة الكبرى لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويجب علي الأمة كلها أن تعلم فضل سيدنا رسول الله على هذه الأمة.

واعتاد مريدو الطريقة العزمية على المشاركة في فعاليات المولد النبوي الشريف الذي تنظمه مشيخة الطريقة العزمية كل عام.