غدا.. ثاني جلسات محاكمة شقيقين كونا عصابة لتهريب المهاجرين لإيطاليا

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس غدا، ثاني جلسات محاكمة متهمين أشقاء يقوموا بتهريب المهاجرين لإيطاليا في القضية رقم 3750 لسنة 2021 جنايات النزهة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

وكشف أمر الاحالة أن المتهمين "ط. ا"، سائق ، 50 سنة، "م.ا"، 37 سنة، في غضون عام 2021 بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة أسسا ونظما وأدارا وآخر مجهول جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في استقطاب الأول للمهاجرين والاتفاق علي المبالغ المالية والتحصل علي جوازات سفرهم ويقتصر دور الثاني والآخر المجهول علي اصطناع المستندات اللازمة للتهريب من اجل الحصول علي منافع مادية تقدر بـ 400 ألف جنيه.