رئيس وزراء فلسطين: القدس أولوية للقيادة وسنعمل على مواجهة تهويدها

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأحد، أن القدس تقع على خط أولويات القيادة الفلسطينية، مشددًا على أن حكومته ستواصل العمل على تعزيز الوجود الفلسطيني فيها، أمام ما تواجهه من تهويد مستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه برام الله، رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الصناعية في القدس، بحضور وزيري شئون القدس فادي الهدمي، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي.



ووضع اشتية أعضاء الغرفة في صورة الوضع السياسي العام؛ لا سيما في ظل انسداد الأفق السياسي، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته في كل الأراضي الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس، إضافة إلى الوضع المالي الصعب في ظل استمرار توقف المساعدات الدولية.

وأكد رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة خاصة بمدينة القدس ومحيطها قريبًا أسوة ببقية المحافظات.

بدورهم، أطلع الوفد رئيس الوزراء على الوضع الاقتصادي في المدينة، لا سيما القيود الإسرائيلية التي يفرضها على التجار، خاصة في البلدة القديمة، والآثار التي نتجت عن جائحة كورونا، إضافة إلى أهم إنجازات الغرفة التجارية الصناعية واحتياجاتها.