الإثنين 18 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الإفتاء: الاستئذان عند دخول البيوت للزيارة «واجب» شرعًا

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجب على الزائر أن يستأذن قبل زيارته لأحد أقاربه أو أصدقائه، حيث يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النور: 27].

 

وأضافت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" ضمن حملة "هنعرف الصح" التي أطلقتها خلال الأيام الماضية عبر منصاتها الإلكترونية، أنه على الزائر حسن اختيار الوقت المناسب للزيارة؛ فلا يكون في وقت راحة أو انشغال لأهل البيت ونحو ذلك، فإن لم يأذن له أهل البيت بالزيارة فليرجع عنها، ولا كراهة في ذلك؛ فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ، وَإِلَّا فَارْجِعْ».

 

يشار إلى أن دار الإفتاء دشنت حملة بعنوان "هنعرف الصح"، تهدف لتصحيح المفاهيم الدينية، وأوضحت الإفتاء أن غرض الحملة «تصحيح مفاهيم والرد على فتاوى شاذة وتوضيح لمعتقدات خاطئة» ، ونوهت بأن الحملة متنوعة من صور ومنشورات مكتوبة وفيديوهات.

 

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

وحددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، من داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

 

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.

حملة اعرف الصح دار الافتاء المصرية حكم الاستئذان عند زيارة أحد آيات القرآن الكريم كتاب الله عزوجل سورة النور

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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