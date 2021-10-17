الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

فستان قصير وحجاب.. إنجى كيوان تثير الجدل بإطلالة الجونة

أثارت الموديل إنجي كيوان الجدل خلال حضورها على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي في يومه الرابع.

وأطلت كيوان نجمة إعلان عمرو دياب الأخير، بفستان ذهبى قصير فوق الركبة، وصفه البعض بالمثير والجرىء، فيما نسقت عليها طرحة من نفس خامة الفستان تشبه "الحجاب" الأمر الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونسقت كيوان مع الإطلالة حذاء ذو كعب عالي أصفر اللون، إضافة إلى حقيبة يد مميزة أضافت للإطلالة.

وإنجي كيوان إعلامية مصرية ولدت بمصر وبالتحديد في الإسكندرية، كانت تهوي التمثيل منذ الصغر واشتهرت بين أفراد أسرتها بلقب «أمينة رزق»، كما ظلت تقلد الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري.

تقيم كيوان  في دبي شاركت في تقديم برنامج «قعدة رجالة» مع خالد سليم، ونيكولا معوض، وقيس نجيب، متزوجة من لبناني تعرفت عليه في أبو ظبي، ولديها ولدان.

شاركت في تقديم حفل بطولة العالم للاسكواش للسيدات في مدينة الجونة بالغردقة، كما أنها تخرجت في الجامعة الأمريكية في دبي في تخصص Banking and Finance.

مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدورة الخامسة من مهرجان الجونة انجى كيوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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