الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لمياء كامل: قطاع السياحة من أهم الركائز الأساسية في الاقتصاد

صورة من الندوةً
صورة من الندوةً

شاركت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج في ندوة بعنوان "السياحة المصرية: إرساء أجواء جديدة للسياحة"، استكمالا للفعاليات التي يعقدها الجناح المصري المشارك في معرض إكسبو دبي 2020 والذي تم افتتاحه منذ بداية أكتوبر الجاري ويستمر لمدة 6 أشهر.

وقالت كامل خلال الندوة إن قطاع السياحة يعد من أهم الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري فهو يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرة إلى التنوع الذي يتميز به المقصد السياحي المصري والذي يجمع بين التاريخ والثقافة مع الاسترخاء والمغامرة والمتعة، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد الترويج للمقصد السياحي المصري بصورة جديدة  بالتعاون المشترك بين القطاع السياحي الخاص والهيئات والوزارات الحكومية المختلفة المعينة بالقطاع السياحي في الدولة وذلك في إطار ملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر.

وأكدت أن مصر ترحب باستقبال كافة فئات السائحين من مختلف دول العالم، و أن السائح خلال زيارته لمصر يستطيع أن يعيش تجربة فريدة مما يخلق إليه الشغف لزيارتها مرات عديدة حتى يتمكن من التعرف علي المنتجات السياحية المختلفة بها.

وتحدثت خلال الندوة عن سعى الدولة المصرية لخلق منتج سياحي جديد متكامل يتيح للسائح الفرصة للاستمتاع بتجربة سياحية فريدة تجمع بين الاستمتاع والترفيه والثقافة وممارسة الأنشطة السياحية المختلفة خلال زيارته لمصر من خلال دمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية من خلال ربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية، عن طريق استحداث خطوط طيران تربط بين كافة المحافظات السياحية بعضها ببعض.

كما تطرقت مساعد الوزير للترويج للحديث عن السياحة البيئية لافتة إلى أنها أصبحت من أهم الأنماط السياحية الواعدة حول العالم، وأن الدولة المصرية قامت بإطلاق حملة  Eco Egypt للترويج للسياحة البيئية ورفع الوعى البيئى للمواطنين بمنظور جديد يواكب متطلبات الحداثة، والبحث عن أفق جديدة للترويج لمفهوم السياحية البيئة خاصةً في ظل ما تتمتع به مصر من تراث طبيعي وحضاري وثقافي بالإضافة إلى موقعها الإستراتيجي الفريد.

وخلال الندوة أشارت إلى أن الحملات الدعائية التي أطلقها الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة لاقت تفاعل من رواد هذه المواقع خاصة في ظل أهمية مواقع التواصل الاجتماعي التى تعد من الأدوات الترويجية الهامة.

كما تحدث لمياء كامل عن مشروع التحول الرقمي بالوزارة، حيث أشارت إلى أنه يتم العمل على ميكنة الخدمات المختلفة بها بالإضافة إلى إنشاء بوابات إلكترونية خدمية وترويجية، وتطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول "موبايل أبليكيشن" للترويج للمقصد السياحي المصري محليا وعالميا، كما أشارت إلى الخط الساخن الخاص بالوزارة (19654) للرد على استفسارات السائحين والاستماع لمقترحاتهم وشكواهم.
 

الجناح المصري المشارك معرض إكسبو دبي 2020 السياحة المصرية إرساء أجواء جديدة للسياحة قطاع السياحة الاقتصاد المصرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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