تأكيدًا لـ«الدستور».. الإعلان عن حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول

أكد محمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ما نشرته «الدستور» بشأن الإعلان عن حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول، حيث صرح جبران اليوم فى بيان رسمي أنه سيتم خلال أيام الإعلان عن ترقيات الإدارة العليا للعاملين داخل شركات البترول.

الإعلان عن ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول

أوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول أنه سيتم خلال أيام قليلة الإعلان عن ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن حركة ترقيات الإدارة العليا بقطاع البترول بأثر رجعي اعتبارًا من يوليو 2021 وسيتم التعرف على أسماء الذين تمت ترقيتهم من خلال بوابة العاملين بالقطاع، وكذلك إرسال إيميلات خاصة على البريد الإلكتروني الخاص بالعاملين.

أضاف جبران أنه تم اعتماد حركة ترقيات العاملين وسيتم الانتهاء من التفاصيل الخاصة بالحركة وتسكين العاملين على درجاتهم الوظيفية الجديدة، والإعلان عنها قريبًا خلال الفترة المقبلة.

كانت «الدستور» قد نشرت خبرًا بعنوان « بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»، حيث تم الانتهاء من التفاصيل الخاصة بالحركة وتسكين العاملين على درجاتهم الوظيفية الجديدة.

تفاصيل حركة ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

وكشف مصدر، لـ"الدستور"، عن أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اعتمد بالفعل الحركة التى تأخرت نحو 10 أشهر، بسبب بعض الأخطاء التى كانت بها وطلب تعديلها لنحو ما يقرب من 5 آلاف عامل من المستحقين بقطاع البترول من شركات القطاع «الاستثماري – العام – المشترك»، وذلك لوظائف الإدارة العليا لقطاع البترول من مدير إدارة ورئيس قسم والوظائف النمطية.

أشار المصدر إلى أنه سيتم إرسال الأسماء المستحقة للترقية لوظائف الإدارة العليا لكل العاملين على الإيميلات الخاصة بهم، كما سيتم نشر الأسماء على بوابة تواصل قطاع البترول المصري الرسمية خلال أيام.

كما ستشمل الحركة دفعة يناير ويوليو مجمعة بعد ضمهما وإصدارهما فى حركة واحدة وذلك لأكثر من 5 آلاف عامل، لتكون هذه الحركة من أكبر حركات الترقيات والندب فى قطاع البترول طوال السنوات الماضية.