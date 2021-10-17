الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إهداء الدورة الـ30 لمهرجان «الموسيقى العربية» لروح داغر وجمال سلامة

الموسيقار جمال سلامة
الموسيقار جمال سلامة

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذي تديره جيهان مرسي، ويستمر على مدار 15 يومًا متتالية في الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر وتضم 33 حفل غنائي وموسيقى بمشاركة 101 فنان من 10 دول عربية هى: مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، وعمان.

وأكدت الدكتورة جيهان مرسي، أن الدورة الـ30 للمهرجان مهداة إلى روح كل من الموسيقار الكبير الراحل جمال سلامة، والموسيقار القدير الراحل عبده داغر.

أضافت مرسي، خلال مؤتمر صحفى امقام حاليًا على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا أن الحفلات تقام على 6 مسارح بثلاث محافظات القاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، محافظة البحيرة فى أوبرا دمنهور، ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية التى تستضيف الحفل لأول مرة، وتبدأ جميع الحفلات طوال أيام المهرجان في تمام الثامنة مساءً، هذا إلى جانب المؤتمر العلمى المصاحب الذي يناقش موضوع الآلات الموسيقية في الإبداع الموسيقى العربي المعاصر من خلال عدة محاور رئيسية هي الإبداع المعاصر للموسيقى العربية بين التخت والأوركسترا، الكتابة الآلات الموسيقية العربية، تجارب استخدام الآلات الغربية في الإبداع الموسيقى العربي ما لها وما عليها (رؤى نقدية)، دور الآلات الشعبية في الإبداع الموسيقى.

كما تضم فعاليات المهرجان، مسابقة التى تحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفني للشباب والأطفال وذوي القدرات الخاصة والعزف المنفرد على آلات التخت الشرقي والمسابقة الكبرى للغناء العربي والتى وضعت ضمن شروطها اداء أغنية جديدة تقدم لأول مرة، إضافة إلى معرضين لفنون الخط العربي الأول مشترك للفنان أحمد إبراهيم، والفنان مكرم إبراهيم بقاعة صلاح طاهر والثاني جماعي متنوع بقاعة زياد بكير.

الموسيقار جمال سلامة الموسيقار عبدة داغر مهرجان الموسيقى العربية تفاصيل الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية دار الأوبرا المصرية دكتورة جيهان مرسى

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