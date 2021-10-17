د. أحمد السبكي: تطوير وإنشاء 47 مستشفى و1273 مركزًا ووحدة طب أسرة بالمحافظات

ضمن أعمال «حياة كريمة»

قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزيرة الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، المشرف على تطوير المستشفيات والوحدات الصحية ضمن مبادرة «حياة كريمة»: إن المبادرة الرئاسية تعد الأكبر والأضخم من نوعها، مشيرًا إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظات. وأضاف «السبكى»، فى حواره مع «الدستور»، أن الدولة تعمل على سرعة مد مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد إلى القرى الأكثر احتياجًا، لتقديم خدمات علاجية مجانية لغير القادرين، وإجراء عمليات باهظة الثمن بأسعار رمزية فيما تتحمل الدولة التكلفة الإجمالية.

■ بداية.. ما عدد الوحدات الصحية والمستشفيات التى سيتم تطويرها ضمن مبادرة «حياة كريمة»؟

- «حياة كريمة» من أعظم المبادرات فى تاريخ مصر الحديث، وتعد مشروعًا تنمويًا يعيد الروح والحياة للملايين من المواطنين الذين يعيشون فى القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا، ووفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تم وضع عدة محاور لهذه المبادرة ستعيد صياغة المشهد الصحى من جديد، وتتضمن تطوير مراكز ووحدات طب الأسرة وفقًا لنموذج منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد ومعايير التشغيل لهيئة الرعاية الصحية.

وهذا يشمل تطوير ١٢٧٣ مركزًا ووحدة طب أسرة، وتطوير وإنشاء ٤٧ مستشفى متعددة التخصصات، يتم تجهيزها على أعلى مستوى فى مختلف مراكز المحافظات لرعاية الأسر المصرية بتلك القرى، بما ينعكس على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بها بأعلى معايير الجودة.

كما نستهدف سرعة مد مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد إلى القرى الأكثر احتياجًا فى ضوء توفير المنظومة الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة، وشمولها جميع المواطنين ودعم الدولة لغير القادرين.

■ ما عدد المحافظات التى سيتم تنفيذ المبادرة بها؟

- ١٧ محافظة، وسيتم توفير منظومة كاملة من الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين ودعم غير القادرين، وهذه المحافظات هى: «أسيوط وسوهاج وقنا والوادى الجديد والشرقية والقليوبية والإسكندرية ودمياط والجيزة والدقهلية والغربية وكفرالشيخ والبحيرة والمنوفية والفيوم وبنى سويف والمنيا».

■ كيف استفدتم من قواعد بيانات المبادرات الصحية السابقة؟

- الدولة دشنت قواعد بيانات من المبادرات الرئاسية مثل «١٠٠ مليون صحة» والمبادرات الأخرى، وكان لها دور كبير فى مساعدة القطاع الصحى وتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وكل المواطنين استفادوا منها، بالإضافة لدعم الدولة فى مواجهة جائحة كورونا، وأود أن أشير إلى أن أكثر من ٩٠٪ من المواطنين استفادوا من كل المبادرات الصحية.

■ ما دور هيئة الرعاية الصحية فى توفير الخدمات لمنتفعى «التأمين الصحى الشامل»؟

- الهيئة هى ذراع الدولة فى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد بكل المحافظات، ومنها محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة، وهى: «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان» من خلال المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات.

وتقدم منشآت هيئة الرعاية الصحية جميع الخدمات التشخيصية والعلاجية للأفراد وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية، وباستخدام أحدث التقنيات العالمية، حيث يتم تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظات، وتمثل نحو ٨٠٪ من الاحتياجات الصحية للأفراد، فيما تتم إحالة المرضى إلى المستشفيات حال الاحتياج إلى خدمات الرعاية الثانوية والثالثية للعلاج، كالخدمات التشخيصية المعملية والأشعة المتقدمة أو العمليات والتدخلات الجراحية.

■ كم عدد الخدمات الطبية والعلاجية التى تم تقديمها؟

- قدمنا أكثر من ٦.٥ مليون خدمة طبية وعلاجية بأعلى معايير الجودة العالمية فى محافظات «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية»، منها أكثر من ١٥٠ ألف عملية جراحية فائقة الدقة، وفى مختلف التخصصات الطبية وبأحدث التقنيات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: عمليات تغيير الصمام الأورطى من خلال القسطرة التافى وجراحات ويبل وزرع القرنية والقساطر المخية وتوسيع الشرايين باستخدام الشنيور الطبى ومناظير الجهاز الهضمى، وجراحات الوجه والفكين والغسيل الكلوى للأطفال، ومعالجة تمدد وانسداد الشريان الأورطى البطنى بالقسطرة عن طريق تقنيات CERAB EVAR وغير ذلك من الخدمات الطبية والعلاجية الأخرى التى توفرها المنشآت لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، بما يخفف عنهم الأعباء الصحية والنفسية والمالية فور اشتراكهم بهذا المشروع القومى، خاصة عند احتياجهم لإجراء الجراحات الكبرى، حيث يغطيها النظام، ولا يتحمل عنها المواطن المنتفع أكثر من ٣٠٠ جنيه.

وتسعى هيئة الرعاية الصحية جاهدة لتوفير كل الخدمات الطبية والعلاجية من خلال منشآتها الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم داخل منشآتها، كأحد أهداف المشروع، وباعتبارها ذراع الدولة لضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين.

وتستهدف الهيئة توفير أكثر من ٢٥٠٠ خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين من خلال منشآتها الصحية، تشمل جميع الخدمات، بدءًا من الفحوصات الطبية الشاملة، مرورًا بالخدمات التشخيصية المعملية والأشعة ووصولًا إلى العمليات والتدخلات الجراحية الكبرى.

■ كيف يحصل المواطن على الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة بالمنشآت الطبية التابعة للهيئة؟

- يبدأ المواطن فى محافظات المرحلة الأولى «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس» بالتسجيل للانتفاع بالخدمات الطبية والعلاجية التى توفرها المنظومة فور إطلاقها رسميًا أو تجريبيًا بالمحافظة.

ويتم تسجيل المواطنين من خلال الذهاب إلى أقرب مركز أو وحدة صحية تابعة للهيئة فى المحافظة ببطاقات الرقم القومى وشهادات ميلاد الأطفال إن وُجد، ويتم فتح ملف طبى لهم يتم من خلاله المتابعة والحصول على الخدمات والرعاية الصحية باستمرار من خلال المنشآت الصحية للهيئة، ويشمل الملف الطبى التاريخ المرضى العائلى والفحوصات التى تم إجراؤها للمريض، مما يسهم فى عملية تشخيص ومتابعة الحالة الصحية للمريض ووصف العلاج المناسب له.

■ هل تغطى المنظومة جميع التخصصات.. وكم المبلغ الذى يتحمله المريض؟

- تغطى منظومة التأمين الصحى الشامل جميع الخدمات التشخيصية والعلاجية، ويشمل النظام التأمينى الأسرة وليس الفرد فقط، وتتيح المنظومة للمنتفع الحرية فى اختيار مقدمى الخدمة الصحية، وتعمل على تقليل الإنفاق الشخصى من المواطنين على الخدمات الصحية بما يخفف عبء المرض من على كاهل المواطنين، وتضمن العلاج بالخارج للمنتفعين حال عدم توفير العلاج محليًا.

وتتكفل الدولة بعلاج غير القادرين، بجانب أنه فى العمليات والتدخلات الجراحية الكبرى التى تتكلف مئات الآلاف من الجنيهات لا يتحمل المريض فيها سوى ٣٠٠ جنيه فقط، مثل عمليات استبدال الصمام الأورطى فتتعدى تكلفتها ٥٠٠ ألف جنيه وعمليات انسداد أو تمدد الشريان الأورطى البطنى تكلفتها ٤٠٠ ألف جنيه.

■ كم يبلغ عدد المسجلين فى المرحلة الأولى؟.. وكم منشآة صحية سيتم ضمها للمنظومة؟

- المسجلون فى منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى أكثر من ٥.٢ مليون مواطن، وكسرت محافظات الإسماعيلية والأقصر وأسوان حاجز المليون، فيما تعد جنوب سيناء هى المحافظة الأعلى نسبة فى التسجيل.

وهناك عدد من المنشآت الصحية سيتم ضمها لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد ونقل تبعيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى، وهى عبارة عن ٣١١ وحدة ومركز صحة طب أسرة، إضافة إلى ٥١ مستشفى.

■ ما نصيب كل محافظة من هذه المنشآت؟

- فى بورسعيد سيتم ضم ٣٥ وحدة ومركز طب أسرة و٩ مستشفيات، والأقصر ٥٩ وحدة ومركزًا و٧ مستشفيات، وفى الإسماعيلية ٥٤ وحدة ومركزًا إضافة إلى ١٢ مستشفى، وفى محافظة جنوب سيناء ٢٣ وحدة ومركزًا و٨ مستشفيات، ومن المقرر تطبيق المنظومة فى أسوان من خلال ١١٢ وحدة ومركزًا و١١ مستشفى، وأيضًا يتم تقديم خدمات بالسويس من خلال ٢٩ وحدة ومركزًا و٤ مستشفيات.

ما الميزانية التى تم إنفاقها لتطوير المنشآت الطبية فى محافظات المرحلة الأولى؟

- إجمالى ميزانية تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظات المرحلة الأولى حوالى ٥١.٢ مليار جنيه، منها تكلفة البنية التحتية للمنشآت الطبية بـ٣٤.٠٨٠ مليار جنيه، وتكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية للمنشآت بـ٨.٨٨٥ مليار جنيه، وتكلفة التشغيل التجريبى لمدة ٣ أشهر فى المحافظات الست ٣.١٥٠ مليار جنيه، إضافة إلى ٥ مليارات جنيه تكلفة الميكنة للمنظومة الجديدة فى هذه المحافظات.