الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

عزوز عادل يعلن ترشحه لمجلس نقابة المهن التمثيلية

عزوز عادل
عزوز عادل

أعلن الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، ترشحه لعضوية مجلس النقابة في الانتخابات المقبلة المزمع انعقادها في نوفمبر المقبل.

وقال عزوز، لـ“الدستور”: “توكلت على الله وتقدمت بأوراق ترشحي لعضوية مجلس نقابة المهن التمثيلية، وأتمنى من كل قلبي أن أكون قد وفقت في خدمة أعضاء النقابة خلال الأعوام السابقة كما أتمنى دعمهم في الانتخابات المقبلة لاستكمال ما بدأته معهم”.

أضاف عزوز: “في انتظاركم جميعًا الجمعة ٥ نوفمبر ٢٠٢١ فى نادى نقابة المهن التمثيلية”.

وتجرى نقابة المهن التمثيلية انتخابات التجديد النصفى 5 نوفمبر المقبل، واختار الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين مرشحيه وجاءت قائمته كالتالى: أحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ومهندس الديكور وائل عبد الله.

قال زكى، فى تصريحات صحفية مؤخراً إنه لأول مرة يعلن عن موقفه وعن الأسماء التي سيعطى لها صوته فى الانتخابات، لجهدهم وعطائهم فى خدمة أعضاء النقابة خلال الفترة السابقة.

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