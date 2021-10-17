الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أبرزهم خوري والعدل.. تكريم 18 شخصية فنية في مهرجان الموسيقى العربية

مروان خوري
مروان خوري

أعلنت إدارة مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية تفاصيل فعاليات الدورة الـ30 المقرر أقامتها فى الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وأكدت جيهان مرسى، مدير المهرجان، أنه سيتم تكريم 18 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي هم الشاعر مدحت العدل، الشاعر صلاح محمد على، الموسيقار محمد مصطفى، الموسيقار هشام نزيه، الموسيقار محمد ضياء، المطرب عبادي الجوهر، المطرب مروان خورى، الموسيقار محمد الأمين، عازف القانون فرات قدوري، الباحث الموسيقى الدكتور محمد المصمودي، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران.

كما يتم تكريم عازف الناي الدكتور محمود كمال، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم، فرقة سداسى شرارة، بالإضافة إلى أسماء فنانين رحلوا هذا العام هم الدكتور جمال سلامة، والموسيقار خالد الامير، والفنان عبده داغر، والدكتور أشرف هيكل.

وتقام فعاليات المهرجان وسط اجراءات واحترازية وتدابير وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع الفعاليات على مختلف المسارح، وتضم الفعاليات 33 حفل غنائي وموسيقى تحتضنها 5 من مسارح الأوبرا هى النافورة، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية، إلى جانب مكتبة الإسكندرية، وتبدأ جميع الحفلات في تمام الثامنة مساء يوميا.

يقام المؤتمر بحضور د. مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، وحضور اعضاء اللجنة التحضرية والتى تضم كلا من الموسيقار حلمي بكر ، الدكتور  رضا رجب ، الدكتور حسن شرارة ، الدكتور عماد عاشور ، الشاعر جمال بخيت ، الموسيقار يحيى الموجي ، الموسيقار زياد الطويل ، الشاعر  هاني عبد الكريم ، الموسيقار محمد رحيم، الدكتور ماجد سرور، أمجد مصطفى، الفنان أمجد العطافي، الإعلامى محمد منير، والدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية.

يشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الاعلام والشبكات الاذاعية.

حفلات مهرجان الموسيقى العربية المكرمين في مهرجان الموسيقى العربية مدحت العدل الفنان مروان خوري مهرجان الموسيقى العربية الـ30

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