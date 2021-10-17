تعاون بين الوكالة المصرية للشراكة وأكاديمية الشرطة للتدريب على «حفظ السلام»

استقبل اليوم السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، اللواء دكتور أشرف عبده عبدالخالق، مدير كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة، ووقعا على بروتوكول تعاون في مجال التدريب على عمليات حفظ السلام.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار التعاون البناء والتنسيق المستمر في مجال بناء قدرات الدول الإفريقية في موضوعات حفظ السلام بين الوكالة والمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة.

السفير محمد خليل

وعلى هامش التوقيع، أعرب السفير محمد خليل عن تقديره لهذه الخطوة وللتعاون الحثيث والمثمر بين الجانبين، خاصة في ضوء الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها المركز في مجال التدريب على عمليات حفظ السلام.

السفير محمد خليل

وأكد السفير "خليل" أن هذا التعاون يأتي في إطار المكانة المتميزة التي تحتلها مصر إقليميًا ودوليًا في مجال حفظ السلام والخبرة الكبيرة التي تتمتع بها الشرطة المصرية في هذا الشأن، مما جعلها مقصدًا للتعاون وتبادل الخبرات مع العديد من الدول.

من جانبه، أعرب عبدالخالق عن ترحيبه بالتوقيع على هذا البروتوكول، ورغبته في استمرار التعاون والتنسيق والبناء على التقدم المحرز في التعاون بين الجانبين في مجال التدريب وبناء القدرات لكوادر الدول الإفريقية العاملة في موضوعات حفظ السلام.