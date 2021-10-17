ماجدة الرومي تختتم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

تستعد الفنانة ماجدة الرومي لزيارة القاهرة منتصف نوفمبر المقبل، لإحياء حفل ختام مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ30، على المسرح الكبير بدار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر.

ومن المقرر أن يقام الحفل بمشاركة أوركسترا الأتحاد الفيلهارموني، وقيادة المايسترو العالمي نادر عباس.

الحفل يشهد التعاون الفني السابع مع قائد الأروكسترا نادر عباس، وبدأ التعاون بينهما منذ 2016 وتختار «الرومي» أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني، على أن تكون المصاحبة لها في حفلاتها، بجانب أن أعضاءها الموسيقيين على مهارة عالية، والأوكسترا العربية الوحيدة التي تمزج الموسيقي الكلاسيكية الشرقية بالغربية.

من المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية، فى الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر المقبل، على مسارح الأوبرا المختلفة.

واختتم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بالقاهرة دورته السابعة والعشرين، مساء الاثنين، بحفل للمطربة ماجدة الرومي على المسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية.