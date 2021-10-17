الأحد 17 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن وروسيا يبحثان جهود وقف الحرب وإحلال السلام

الدكتور أحمد عوض
الدكتور أحمد عوض بن مبارك

بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع سفير روسيا لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، تطورات الأوضاع في اليمن، والجهود المبذولة لوقف الحرب وإحلال السلام واستمرار صلف ميليشيا الحوثي ورفضها تلك الجهود.
واستعرض الوزير اليمني- خلال لقائهما اليوم الأحد وفقا لوكالة الأنباء اليمنية- الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بمديرية العبدية، والتي ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية واستمرارها في فرض حصار خانق يستهدف المدنيين الأبرياء، ورفضها إجلاء الجرحى والمصابين من النساء والأطفال، خاصة بعد قصفها وتدميرها المستشفى الوحيد في المديرية.
وأشار وزير الخارجية اليمني إلى قضية خزان النفط صافر، والذي ما زال يشكل تهديدا خطيرا للأمن البيئي في البحر الأحمر.. منبها إلى التداعيات الإنسانية الكارثية التي يمكن أن تنتج عن أي تسرب أو انفجار قد يحدث في الخزان.
وشدد على أهمية قيام المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي من أجل الوصول إلى تسوية سياسية لإنهاء معاناة اليمنيين ووقف الحرب العبثية التي تشنها ميليشيا الحوثي على اليمنيين.
من جانبه، أكد السفير الروسي وقوف بلاده إلى جانب اليمن ودعمها الحل السلمي وإنهاء الحرب والحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن.

عدن إحلال السلام روسيا اليمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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