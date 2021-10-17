الأمن ينهي خصومة ثأرية بين 3 عائلات من أبناء هوارة في نجع حمادي

نجحت اليوم جهود أجهزة وزارة الداخلية، بمشاركة القيادات الشعبية بقنا، في إنهاء خصومة بين أبناء 3 قبائل من أبناء قبيلة الهوارة، بمركزي نجع حمادي وأبوتشت.

حضر مراسم الصلح الذي عُقد بقرية النجاحية بنجع حمادي، عدد كبير من القيادات الشعبية والقبلية من قبائل النجمية والقليعات والهمامية.

تعود أحداث الخصومة إلى قرابة شهرين، بعد نشوب مشادات بسبب أولوية المرور بشارع 30 مارس بنجع حمادي، تطورت إلى مشاجرة بين أبناء العمومة من قبائل النجمية والقليعات والهمامية، وهم أبناء عمومة من أبناء قبيلة الهوارة.

وعلى مدار الشهرين، تدخلت القيادات الشعبية من أبناء الثلاث قبائل، في إقناع الأطراف المتخاصمة، لإنهاء الخصومة، حقنا للدماء، وتم تحديد جلسة اليوم بقرية النجاحية، للصلح، والتغاضي عما حدث، وإعلان أنهم أبناء عمومة واحدة ولا يوجد أي خلافات بينهم، فضلا عن التنازل عن الشكاوى بينهم.