الأحد 17 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن ينهي خصومة ثأرية بين 3 عائلات من أبناء هوارة في نجع حمادي

جلسة صلح بين أبناء
جلسة صلح بين أبناء قنا

نجحت اليوم جهود أجهزة وزارة الداخلية، بمشاركة القيادات الشعبية بقنا، في إنهاء خصومة بين أبناء 3 قبائل من أبناء قبيلة الهوارة، بمركزي نجع حمادي وأبوتشت.

حضر مراسم الصلح الذي عُقد بقرية النجاحية بنجع حمادي، عدد كبير من القيادات الشعبية والقبلية من قبائل النجمية والقليعات والهمامية.

تعود أحداث الخصومة إلى قرابة شهرين، بعد نشوب مشادات بسبب أولوية المرور بشارع 30 مارس بنجع حمادي، تطورت إلى مشاجرة بين أبناء العمومة من قبائل النجمية والقليعات والهمامية، وهم أبناء عمومة من أبناء قبيلة الهوارة.

وعلى مدار الشهرين، تدخلت القيادات الشعبية من أبناء الثلاث قبائل، في إقناع الأطراف المتخاصمة،  لإنهاء الخصومة،  حقنا للدماء، وتم تحديد جلسة اليوم بقرية النجاحية،  للصلح، والتغاضي عما حدث، وإعلان أنهم أبناء عمومة واحدة ولا يوجد أي خلافات بينهم،  فضلا عن التنازل عن الشكاوى بينهم.

وزارة الداخلية خصومة ثأرية نجع حمادي تحديد جلسة عضو مجلس الشيوخ بسبب أولوية المرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

تأكيدًا لـ«الدستور».. الإعلان عن حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول

منع المواطنين غير الملقحين من دخول المنشآت الحكومية 1 ديسمبر

بـ«فستان جرىء».. رانيا يوسف تخطف الأنظار فى اليوم الرابع لـ«الجونة السينمائى»

احتوت على خطأ كبير.. الباز يعلق على كلمة شيخ الأزهر فى احتفالية المولد النبوى

لأول مرة.. «جلابية صعيدى» على ريد كاربت مهرجان الجونة

بالأسماء.. حركة تنقلات وتكليفات قيادات ورؤساء شركات البترول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

أنيس البرعصى

البهجة تسيرعلى قدمين فى شوارع هذه المدينة

ماجد حبته

ضمير موظفى جوجل وأمازون!

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

صور

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: القدس أولوية للقيادة وسنعمل على مواجهة تهويدها

وزير خارجية فلسطين: إيفاد مبعوثين رئاسيين إلى عدة دول للحشد ضد الاستيطان

نائب سوري: إسرائيل قتلت «الصالح» خارج سجونها لتفادي ردَّات الفعل وتعتيم الصورة