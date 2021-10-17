الرئيس السيسي يمنح شيخين من خريجي الأكاديمية الوطنية وسام العلوم والفنون

قالت الأكاديمية الوطنية للتدريب إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كرم اليوم الأحد، خلال احتفالات المولد النبوي الشريف خريجين من الأكاديمية هما الشيخ جابر طايع خريج برنامج المتحدثين الرسميين باسم مجلس الوزراء والوزارات، والشيخ أحمد عصام الدين فرحات عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين القيادى وخريج برنامج تأهيل الدعاة للقيادة ومنحهما وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى والذى يُمنح لمن يؤدون خدمات جليلة للوطن فى مجالات العلوم أو الفنون أو الآداب.

واستشهدت الأكاديمية بمقولة الرئيس التى قالها اليوم خلال كلمته بالاحتفالية: "بناء وعي أي أمة بناءً صحيحًا هو أحد أهم عوامل استقرارها وتقدمها".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، وذلك بقاعة مركز المنارة بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.