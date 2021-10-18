تعرف على رابط بوابة الكويت.. الاستعلام عن البطاقة المدنية

ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن رابط بوابة الكويت للاستعلام عن البطاقة المدنية، ويقدم موقع «الدستور» كافة المعلومات التي يبحث عنها القارئ بشأن البطاقة المدنية، التي تعد واحدة من الأنظمة ونماذج إثبات الهوية التي تصدرها الحكومة في الكويت لكل من المواطنين والمقيمين، وتحتوي هذه البطاقة على عدد من البيانات الشخصية الخاصة بالمواطن والمقيم.

وتتضمن البطاقة المدنية، العنوان والسن وتاريخ الميلاد والجنسية، ويكون لهذه البطاقة مدة إصدار وانتهاء ويجب على المواطن والمقيم أن يقوم بعملية تجديد هذه البطاقة في الموعد المخصص لها، حيث تمثل البطاقة أحد الأشياء التي تهم العديد من المواطنين في الدولة.

رابط بوابة الكويت.. الاستعلام عن البطاقة المدنية

البطاقة المدنية تستخدم في العديد من الأمور، والتي منها عمليات البيع والشراء وإنهاء الخدمات من الحكومة، وتقدم تلك البطاقة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية في دولة الكويت، والتي تتبع وزارة الداخلية، ولديكم خلال الخطوات التالية كيفية الاستعلام عن البطاقة المدنية:

- الدخول على رابط الموقع الإلكتروني لـ«البوابة الإلكترونية الرسمية دولة الكويت»، وهو https://e.gov.kw/sites/kgoarabic/Pages/eServices/PACI/CivilIDStatus.aspx.

- كتابة الرقم المدني الموجود في البطاقة المدنية.

- الضغط على كلمة استعلام.

وبتلك الخطوات السابقة يتمكن المواطن من الاستعلام عن البطاقة المدنية، التي تمثل أهم المستندات الخاصة للمواطن في الكويت، وتستخدم في إثبات الهوية الوطنية، وتحتوي تلك البطاقة على الكثير من المعلومات التي تهم المقيم والمواطن في الكويت.

والبطاقة المدنية تقلل من ضغط وكثافة العمل على الموظفين، وأيضًا تقليل التجمعات والتكدسات بين المواطنين، خصوصًا في ظل انتشار فيروس كورونا، والذي يعاني منه كافة الدول على مستوى العالم، وتأتي خدمة البطاقة المدنية ضمن العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقوم الكويت بتقديمها للمواطنين مثل التعرف على صلاحية البطاقة الميدانية وطلب إصدار البطاقة المدنية الجديدة.