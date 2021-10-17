الأحد 17 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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اقتصاد

بالأسماء.. حركة تنقلات وتكليفات قيادات ورؤساء شركات البترول

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

أصدر المهندس طارق الملا، الأحد، حركة تكليفات وتنقلات جديدة لرؤساء شركات البترول ولإدارة المركزية للمشروعات بوزارة البترول؛ بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التى خلت بخروج شاغلها لسن التقاعد القانونية، وذلك تأكيدًا لما نشرته «الدستور» الأسبوع الماضي تحت عنوان: "«حركة تنقلات وتكليفات جديدة لقيادات ورؤساء شركات البترول».

وشملت حركة التنقلات الجديدة كلا من الأسماء التالية:

-  المهندس أحمد محمد الخليفة أحمد – رئيسًا للإدارة المركزية للمشروعات بوزارة البترول والثروة المعدنية.

- المهندس أشرف بهاء الدين أبو الفتوح- رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للصيانة (صيانة مصر).

- المهندس محمد عبد العزيز حلمي إسماعيل – رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي).

- المهندس إيهاب رجائي عبد العزيز على – رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للبترول.

- المهندس حسام الدين السيد زكى الدسوقي – رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الفرعونية للبترول.

- المهندس خالد منير أمين سلام – رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دار للبترول (بترودارا).

- المهندس عصام الدين محمد على العجراوى- رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العلمين للبترول.

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