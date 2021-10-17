«الأوقاف» تعلن السماح بفتح دورات مياه المساجد بدءًا من الأربعاء
صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأنه بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فإن الوزارة ستسمح بدءًا من الأربعاء المقبل، بفتح دورات مياه المساجد.
وقال وزير الأوقاف إن جميع المديريات ستقوم خلال يومي الإثنين والثلاثاء 18و19/ 10/ 2021م بمراجعة كل أعمال الصيانة والنظافة لدورات المياه بجميع المساجد على مستوى الجمهورية، موضحا أنه سيتم الإعلان عن ضوابط فتحها.
وكانت الوزارة حددت ضوابط فتح المساجد خلال فترة كورونا كالآتي:
- ارتداء الكمامة أثناء دخول المسجد.
- اصطحاب المصلى الشخصي للمسجد.
- مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي فى المسجد.
- استمرار عدم فتح الأضرحة.
- استمرار عدم السماح بإقامة المناسبات الاجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها
- استمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة وفي غير أوقات الصلاة الراتبة.