برلماني: دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال خطوة لتمكينها اقتصاديًا

قال عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن الحكومة تقوم بجهود ممتازة في دعم وتمكين المرأة اقتصايا الكامل حيث ضع سيدات مصر فى أولوياتها دائمًا، وبالقلب منها سيدات وفتيات وبنات محافظة الجيزة.

وأشار القطامي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن المرأة ستظل شريك أساسى بالمعادلة الوطنية، والدولة المصرية لا تتدخر أى جهد من أجلها فى ظل قيادة الرئيس السيسى وهذه الاتفاقية تعد ترجمة حقيقة لدعم جهود المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى تعمل فى ضوئها الحكومة من أجل تمكين حقيقى للسيدات بشكل اقتصادى.

وأوضح أن الاتفاقية المعروضة تستهدف دعم ومساندة نحو 5 آلاف سيدة وفتاة بالجيزة وتحديدًا فى صناعة السجاد وهذه خطوة سيكون لها عوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة عليهم، وسيتاح للكيانات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة فى الجيزة المشاركة، ما سيدعم بلا شك الاقتصاد الوطنى.

وناقشت الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التـضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والصناعة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 264 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 31-3-2021.

ويأتي في إطار سعي الحكومة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتنفيذا لاستراتيجية تمكين المرأة 2030، وللمساعدة في خلق فرص عمل لها، بهدف تحسين إرادة النساء والفتيات المراهقات بشأن مشاركتهن، وزيادة الإنتاجية والابتكار فيما يخص الأعمال المملوكة للمرأة.