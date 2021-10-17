الأحد 17 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ المنيا يتابع حالة المصابين فى انقلاب سيارة الصحراوى الشرقى

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يطمئن علي المصابين بحادث الصحراوي الشرقي

تابع الدكتور محمد أبوزيد، نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، حالة المصابين نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، حيث أسفر الحادث عن وفاة 2 وإصابة 14 وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، اللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز رئيس المدينة، الدكتور عماد حنا مدير مستشفى المنيا.
ونقل نائب المحافظ، خالص تعازي محافظ المنيا لأسر الضحايا بالحادث، داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما أعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
واطمأن على حالة المصابين، كما اطلع على تقرير حالتهم الصحية، موجها بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لهم طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج، كما وجه بتوفير الخدمات الطبية اللائقة لهم، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

الدكتور محمد أبوزيد
الدكتور محمد أبوزيد
الدكتور محمد أبوزيد
الدكتور محمد أبوزيد
الدكتور محمد أبوزيد
الدكتور محمد أبوزيد
الدكتور محمد أبوزيد
الدكتور محمد أبوزيد
- 5 79 مليون إجمالي الحالات في فرنسا المصابين في إنقلاب سيارة الصحراوي الشرقي اللواء اسامة القاضي الدكتور محمد أبو زيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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