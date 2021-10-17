أيمن بهجت قمر مدافعًا عن أبوالروس: ولد فى منتهى الذكاء

أثار الفنان الشاب حسن أبو الروس جدلًا واسعًا، خلال الأيام الماضية، بسبب أفعاله التي لم يتقبلها معظم متابعي مهرجان الجونة في دورته الخامسة، خاصة ملابسه التي أثارت استفزاز الجمهور.

الشاب حسن أبو الروس

وتعرض أبو الروس لهجوم حاد وانتقادات لاذعة خلال الفترة الحالية من قبل رواد مواقع التواصل ما جعله يتصدر تريند جوجل بقائمة الأكثر بحثًا، فحرص السيناريست أيمن بهجت قمر على الدفاع عنه من خلال منشور قام بمشاركته عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: «خفوا على حسن أبو الروس.. على فكرة ولد في منتهى الذكاء».

وانهالت التعليقات على منشور "بهجت قمر" ما بين مؤيد ومعارض، كما حرص بعض الفنانين على دعم صديقهم حسن أبو الروس، ومن بينهم الفنان مصطفى درويش الذي علق قائلًا: "هو ذكي وشاطر".