الأحد 17 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«5 آلاف وإعفاء من الخدمة العامة».. الحكومة تعلن حوافز لمحو أمية السيدات

نيفين القباج
نيفين القباج

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إعفاء تكليف الطالب أو الطالبة الذى يمحو أمية 10 سيدات من أداء الخدمة العامة.

وقالت خلال المؤتمر الصحفى لوزارة التضامن الاجتماعىُ حول تكافؤ الفرص التعليمية بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم  العالى والدكتور طارق شوقى، وزير التعليم والتعليم الفنى، إن الحكومة تسعى ليكون الطلاب تحت 18 عاما إما فى المدرسة أو مركز التكوين المهنى أو المدارس المجتمعية، مشيرا إلى أنه سيتم منح الطلاب الذين يمحون أمية 10 أشخاص 5 آلاف جنيه.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجه باستمرار دعم طلاب أسر تكافل وكرامة حتى مرحلة الجامعة، حيث كان يتم دعمهم حتى سن ١٨ عامًا، موضحة أن الرئيس وجه باستمرار دعمهم، لافتة إلى أن وزارة التضامن تستهدف خلال عام 2021/  2022 دعم التعليم المدرسى والمهنى لمليون طالب خارج برامج الدعم النقدى من الأسر الأولى بالرعاية، إضافة إلى دعم 60 ألف طالب وطالبة من أسر تكافل لاستكمال تعليمهم الجامعي. 

وقالت إن التعليم بوابة التنمية، حيث تتواجد مدارس التعليم المجتمعي في الأماكن النائية لإتاحة التعليم للمتسربين من المدارس خاصة الفتيات.

ونوهت إلى أن الوزارة لا تتعامل في مدارس التعليم المجتمعي مع الطفل فقط، بل مع الأسرة كلها، والتأكد من حصول المواطن الأولى بالرعاية على كل الخدمات.

ولفتت إلى أن تكافؤ الفرص التعليمية يساهم في إتاحة التعليم للجميع، خاصة أن القيادة السياسية كل ما يشغلها هو الاستثمار في البشر وبناء الإنسان، كما تشجع على الشراكة وتؤمن بدور المجتمع المدني.

الرئيس عبدالفتاح السيسي التعليم العالي عبدالفتاح السيسي التعليم الفنى التضامن وزيرة التضامن

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