كيف أشعلت ابنة هاري الخلاف الملكي بين الأمير وعائلته؟

يشعر معجبو العائلة المالكة بالضيق من دوقة ساسكس ميجان ماركل وليليبت ابنة الأمير هاري التي قد تفقد تقليدًا ملكيًا رئيسيًا.

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه عادة ما يتم تعميد الأطفال المولودين في العائلة المالكة في نفس الثوب الساتان - ويمتد هذا التقليد لمئات السنين.

وتابعت أن الملكة فيكتوريا هي من ابتكرت الفستان الأصلي في عام 1841 والذي كان مصنوعًا من الحرير الأبيض ومزينًا بطبقة دانتيل معقدة.

وأضافت أنه على الرغم من أن النسخة الأصلية أصبحت الآن هشة للغاية بحيث لا يمكن استخدامها، إلا أنه كان من الممكن أن يتم تعميد ليليبت في نفس النسخة المتماثلة مثل ارتشي وأبناء عمومتها، الأمير جورج ولويس والأميرة شارلوت.

لكن وفقًا للمصادر، قيل إن هاري وميجان قررا أن تعميدها سيكون في لوس أنجلوس وليس في المملكة المتحدة، مما يعني أن ليليبت تفتقد هذا التقليد الملكي الرائع، وتزيد من الاحتقان والخلاف بين هاري وعائلته.

وأكدت الصحيفة أن دوق ودوقة ساسكس قد يعودون إلى المملكة المتحدة ليحضرا حفل احياء ذكرى ميلاد الأميرة ديانا والذي من المقرر أن يقام يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يحضر الاحتفال ما يصل إلى 100 ضيف ، بمن فيهم الأمير ويليام وإلتون جون، وتم التخطيط للحفل في البداية لإزاحة الستار عن تمثال الأميرة ديانا، وسيقام في قصر كنسينجتون.

وقالت الكاتبة الملكية بيني جونور: "ستكون الحياة صعبة للغاية على ميجان وهاري إذا استمرا في هذا الامر، ولكن يبدو أن هاري يجلب على نفسه المتاعب، ويهئ نفسه للسقوط".

ولم يستطع الأمير هاري العودة لعائلته وحل ازماته، فبدلا من التقرب منهم يزداد ابتعاده ويفتعل الازمات اكثر، ما تسبب في انهيار شعبيته ووصولها لادنى مستوى لها في المملكة المتحدة، وذلك بحسب الصحيفة البريطانية.