مناظرة ٣٢٠ رأس ماشية في قافلة بيطرية مجانية بجزيرة دندرة بقنا

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأن مديرية الطب البيطري بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين، نظمت قافلة بيطرية علاجية وتدريبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية جزيرة دندرة التابعة لمركز قنا.

وأوضح محافظ قنا أن القافلة نجحت في مناظرة ٣٢٠ رأس ماشية متنوعة "أبقار، جاموس، خيول، أغنام" ضد الأمراض المختلفة مثل (الباطنة والجراحة والفحص التناسلي باستخدام السونار وكذا علاج الطفليات الداخلية والخارجية البيطرية)، فضلا عن عقد ندوات إرشادية لصغار المربين حول طرق وقاية الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية وكيفية علاجها، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، لافتا إلى أنه شارك في هذه القافلة أساتذة وخبراء معهد التناسليات وأطباء مديرية الطب البيطري بقنا.

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام الطب البيطري بقنا إن القافلة لم يقتصر دورها على فحص وعلاج الحيوانات فحسب بل شملت تدريب الأطباء على طرق الكشف بالأجهزة الحديثة والتلقيح الصناعى، مشيرا إلى أن المديرية تحرص على التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمعاهد البحثية للتوسع في تنظيم القوافل البيطرية لخدمة القرى الأكثر احتياجا من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية.