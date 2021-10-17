إزالة ١٥ حالة تعدٍّ على أملاك الدولة في قنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف بالتنسيق مع مديرية الري والأجهزة الأمنية، شنت حملة لإزالة التعديات على أملاك الرى ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة ١٨.

وأضاف محافظ قنا أن الحملة أزالت ١٥ حالة تعدٍّ بالمباني على أملاك الرى بإجمالى مساحة ١٠٠٥ م، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعديين لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، والحفاظ على ما تم استرداده من أراضى الدولة.

وأكد أن هناك تنسيقًا مستمر مع كل الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وكذا جميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى، مطالبًا الأجهزة التنفيذية بضرورة الرصد الفورى لأى حالات تعدٍّ جديدة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين.