عمرو دياب يُحيي حفلاً كبيرًا في «إكسبو 2020 دبي»

يستعد النجم الكبير عمرو دياب لإحياء حفلا غنائيًا بحديقة اليوبيل في "إكسبو 2020 دبي"، نهاية أكتوبر الجاري.

ونشر عمرو دياب صورة من البوستر الدعائي للحفل عبر حسابه بـInstgram، وعلق قائلاً: "سيحمل عمرو دياب سحره على الهواء مباشرة في في إكسبو 2020 دبي الساعة 8 مساءً، والمقاعد محدودة ،أحرص على الوصول مبكرًا لقضاء ليلة لا تنسى".

وأحيا عمرو دياب خلال الأيام الماضية حفلا غنائيا في العقبة بالأردن، وسط حضور جماهيري كبير، وقام بغناء مجموعة من أجمل أغانيه على رأسها أغاني ألبومه الجديد "عيشني".

يذكر أن أغنية "ببتدي م الزيرو" أحدث أغاني عمرو دياب، وفور طرحها تصدرت تريند موقع "تويتر"، من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع نادر حمدي وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

ووسط حضور جماهيري كبير أحيا النجم الكبير عمرو دياب مساء أمس حفلًا في العقبة بالأردن وسط حضور جماهيري كبير قام الهضبة بغناء مجموعة من أجمل أغانيه على رأسها اغاني ألبومه الجديد “عيشني”.