تفاصيل العثور على جثة في دورة مياه عمومية بالمحلة الكبرى

تكثف أجهزة البحث الجنائي بالمحلة الكبرى جهودها لكشف لغز جثة سائق توكتوك داخل إحدى دورات المياه العمومية الواقعة أمام موقف سيارات المحلة الكبرى -زفتى، التابع لدائرة ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

كان اللواء هانى عويس- مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بعثورهم على جثة شاب فى العشرينيات من عمره داخل إحدى دورات المياه العمومية أمام موقف سيارات زفتى المحلة- الكبرى.

على الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة ثان المحلة الكبرى إلى محل البلاغ، وتبين من خلال المعاينة الظاهرة أن الشاب يعمل سائق توكتوك ولفظ أنفاسه الأخيرة وترجح المعاينة أن تكون الوفاة نتيجة جرعة مخدرات زائدة.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، تمهيداً لقيام الطب الشرعى بتشريحها لمعرفة أسباب الوفاة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.