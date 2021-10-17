الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح: الدولة تولي اهتمامًا بتنمية المراعي والثروة الحيوانية

اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على الاهتمام بتنمية المراعى والثروة الحيوانية بالساحل الشمالى الغربي، بالتنسيق والتعاون بين وزارة الزراعة ومحافظة مطروح، ودعم مشروع الأنظمة البيئية السليمة مع  تعزيز عمليات إعادة تأهيلها وإدارتها على نحو مستدام لتوفير خدمات النظم البيئية وحماية التنوع البيولوجي، والعمل على تحسين مناطق المراعي الطبيعية وحمايتها، وتحسين القدرات في الاستفادة من النباتات الطبيعية سواء الرعوية  أو الطبيعية.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة اليوم، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور محمد الحياري أمين عام وزارة الزراعة بالمملكة الأردنية الشقيقة نائبًا عن وزير الزراعة الأردني، والدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقى نائبًا عن وزير الزراعة، و الدكتور هاني الشاعر مدير مكتب الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة مكتب غرب آسيا وأعضاء اللجنة التوجيهية الإقليمية لمشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي، ومهندس حسين السنينى مدير صندوق تنمية المراعي، ومديري الأجهزة المعنية. 

ورحب محافظ مطروح بضيوف مصر من المملكة الأردنية الشقيقة.

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
وزارة الزراعة محافظ مطروح الساحل الشمالى الثروة الحيوانية المملكة الأردنية

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