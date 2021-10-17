ريهام حجاج تفاجئ جمهورها بـ«لايت كوميدى»: انتظرونى مع سامح عبدالعزيز

عبّرت الفنانة ريهام حجاج عن سعادتها بالتواجد في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي الذي تقام فعاليته وسط حضور كوكبة كبيرة من النجوم.

على هامش تواجدها في المهرجان، قالت ريهام حجاج إنها خلال الفترة المقبلة ستستعد للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل، الذي تقدم فيه مسلسل من بطولتها، ليكون البطولة الثالثة لها عقب مسلسل لما كنا صغيرين ومسلسل ونحب تاني ليه.

أوضحت ريهام أن المسلسل الجديد كما تم الإعلان عنه مسبقًا سيكون من إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، بينما سيتولي الإخراج فيه سامح عبدالعزيز، فيما كشفت عن أول بطولة سينمائية لها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها لا تستطيع أن تكشف تفاصيل فريق العمل إلاّ حين الاتفاق بشكل نهائي، مشيرة إلى أن ما تستطيع قوله هو أن الفيلم لايت كوميدي خفيف وسيكون مفاجأة للجمهور.

ومن أبرز النجمات اللاتي حضرن مهرجان الجونة يسرا، ليلى علوى، درة، نسرين طافش، أمينة خليل، دارين حداد، داليا البحيرى، روجينا، ميس حمدان، دانا حمدان، هبة السيسى، نيكولا معوض وزوجته، داليا البحيرى، وإنجى كيوان.

وعرض علي هامش المهرجان فيلم "على صوتك" عالميا للمرة الأولى في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي 2021، ورشحه المركز السينمائي المغربي للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي في الدورة 94، تدور أحداث الفيلم داخل أحد الأحياء الشعبية في مدينة الدار البيضاء حيث يعمل مغني الراب السابق أنس داخل مركز ثقافي. وبفضل تشجيعه ودعمه يجد شبان المركز طريقة جديدة للتعبير عن قضاياهم وواقعهم عبر ثقافة الهيب هوب.

فيلم "على صوتك" بطولة أنيس بسبوسي، إسماعيل أدواب، مريم نقاش، نهيلة عارف، عبده بسبوسي، زينب بو جمعة، سفيان بلالي، مهدي رزوق، أمينة كنعان، سماح باركو، مها منان، مروة كنيديش، مروان بناني، وعبد الرحمن الرحماني، وإخراج نبيل عيوش.