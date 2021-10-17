الأحد 17 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبى للمراقبة تعلق مهامها فى أوكرانيا

منظمة الأمن والتعاون
منظمة الأمن والتعاون الأوروبي

قال كبير بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي للمراقبة في شرق أوكرانيا: إن البعثة علقت عملها بعد احتجاجات بالقرب من مقرها في مدينة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون.

وتقدم نحو مئتي محتج موالين لروسيا إلى مراقبي البعثة أمس السبت لمطالبتهم بإطلاق سراح ضابط انفصالي احتجزه الجيش الأوكراني الأسبوع الماضي. 

ونظم انفصاليون موالون لموسكو احتجاجات في السابق لكن يبدو أن المتظاهرين سدوا هذه المرة مدخل الفندق الذي يتخذ منه أفراد البعثة مقرا لهم.

وقال كبير المراقبين ياسر شفيق لرويترز "بسبب المخاوف على سلامتنا وبسبب قواعد السلامة الخاصة بنا واعتبارات (مختلفة) علقنا عملياتنا"، لكنه قال إن المراقبين لم يشعروا إلى الآن بأنهم يواجهون تهديدا من المحتجين.

ويرجع الصراع إلى عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا قائلة إن مبرر الخطوة هو حماية السكان من الروس بعد أن أطاحت احتجاجات شوارع بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش حليف الكرملين.

وتقول أوكرانيا إن القتال بين المتمردين الانفصاليين والجيش الأوكراني أسفر عن مقتل 14 ألف شخص. 

وتنفي موسكو أن تكون سببا في اندلاع الصراع، كما تنفي وجود قوات تابعة لها في شرق أوكرانيا.

ويقول المتمردون: إن الحيش الأوكراني احتجز أحد ضباطهم، ويدعى أندريه كاساك، بالقرب من خط التماس عندما كان ضمن لجنة مشتركة تشرف على وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن كاساك، الذي تقول إنه مواطن روسي، ينتمي إلى مجموعة من العسكريين الروس كانت تنفذ عملية استطلاع سرية.

منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أوكرانيا مدينة دونيتسك الانفصاليون روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس الإثنين معتدل نهارًا لطيف ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 28

الجيران اكتشفوا الواقعة.. العثور على مسن توفي بشقته منذ 4 أيام بمطروح

«السيلوليت» عند المراهقين: الأسباب وخيارات العلاج للتخلص منه

مصادر بـ«الصحة»: تطعيم من هم دون 18 عامًا بلقاح «فايزر» قريبًا

تزامنا مع اليوم العالمي للفقر.. ما الحد الأدنى للمعيشة في مصر؟

لأول مرة.. مباراة كرة قدم ودية بين منتخب مصر والكويت على شاطئ الإسكندرية ( فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

د.أحمد الخميسى

نوبل بين محفوظ وأيتماتوف

ماجد حبته

تاريخ مختصر للأزمة اللبنانية

ماجدة الجندى

أحلام لا تنتهى

مؤمن المحمدي

ملوخيتنا ملوخيتنا

صور

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

محطة تل أبيب

المزيد

نائب سوري: إسرائيل قتلت «الصالح» خارج سجونها لتفادي ردَّات الفعل وتعتيم الصورة

فلسطين: إسرائيل هي المعيق الرئيسي لإحراز أي تقدم في عملية السلام

«شؤون الأسرى»: سجون الاحتلال مستمرة في تصعيد العقوبات بحق الفارين من «جلبوع»