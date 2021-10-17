الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الجيران اكتشفوا الواقعة.. العثور على مسن توفى بشقته منذ 4 أيام بمطروح

جثة
جثة

استقبل مستشفى مطروح العام، اليوم الأحد، جثمان شخص يدعى "ع. ا. م " ويبلغ من العمر 62 عاما، وذلك عقب انبعاث رائحة كريهة لجثمانه من شقته.

وكان عدد من أهالي مدينة مرسي مطروح ، قد عثروا على جثمان شخص  في العقد السادس من العمر، متوفي منذ أربعة أيام داخل شقته، وذلك بعد انبعاث رائحة كريهة لجثمانه. 

 وتم علي الفور التحفظ على جثمان الشخص المتوفي، في ثلاجة حفظ الجثامين بمستشفى مطروح العام تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.  
 

- الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها:

- في حالة العثور على جثة مجهولة يتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن. 

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليها وتحديد شخصيتها.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هويتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات يتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحمض النووي "DNA" وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.

 

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شىء كبير يجرى

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