«القباج»: دعم 7 آلاف طالب من ذوى الهمم والطالبات الكفيفات

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه تم دعم ٧ آلاف طالب من ذوى الهمم و الطالبات الكفيفات والطلاب من ذوى الإعاقة السمعية لتنمية مهاراتهم التعليمية، حيث تضمنت توفير فرص تعليمية بلغة "برايل للمكفوفين"، وتقديم خدمات رفع الكفاءة بمراكز التأهيل بصفة خاصة فى محافظات شمال وجنوب سيناء، والبحيرة بتكلفة إجمالية ٧ ملايين جنيه.

وأشارت القباج خلال المؤتمر الصحفى لوزارة التضامن الاجتماعىُ حول تكافؤ الفرص التعليمية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفنى إلى أننا نسعى بأن يكون الطلاب تحت سن 18 عاما، أما فى المدرسة أو بمركز التكوين المهني أو بالمدارس المجتمعية إلى أنه تم دعم ٥٠٠ طالب من ذوي الإعاقة السمعية، بتكلفة مليون جنيه.

وأوضحت القباج أنه تم أيضا دعم ٤٠٠ ألف طفل فى حضانات الطفولة المبكرة بتكلفة ٣٤٠ مليون جنيه، بجانب ٣٤ ألف طالب فى التعليم المجتمعى بتكلفة ٩٠ مليون جنيه، بينما تم دعم ١٠٥ آلاف طالب غير مقتدر ومغترب بتكلفة ١٧ مليون جنيه .

وأضافت أنه تم دعم ٢٠ ألف طالب من خلال التدريب الفنى والمعنى بتكلفة ٣١ مليون جنيه، وبلغ عدد المستفيدين من مبادرة الطلاب أبناء مصر ٣٥٠٠ طالب بتكلفة ١٣ مليون جنيه .

جاء ذلك خلال مؤتمر "تكافؤ الفرص التعليمية" بمشاركة وزيرى التعليم وعدد من رؤساء الجامعات.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجه باستمرار دعم طلاب أسر تكافل وكرامة، حتى مرحلة الجامعة، حيث كان يتم دعمهم حتى سن ١٨ عاما، لافتة إلى أنه خلال عام 2021-2022 تستهدف وزارة التضامن الاجتماعىُ دعم التعليم المدرسي والمهني لمليون طالب خارج برامج الدعم النقدى من الأسر الأولى بالرعاية.